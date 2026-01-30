Eventi

Si è tenuta la cerimonia di commemorazione del carabiniere Medaglia d’Oro Cosimo Luigi Miccoli

venerdì 30 gennaio 2026

Si è svolta ieri, giovedì 29 gennaio, a Torre Santa Susanna, la cerimonia di commemorazione del Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare Cosimo Luigi Miccoli, caduto in servizio nel 1987.

Alla commemorazione hanno preso parte il Vicario del Prefetto di Brindisi, Paola Maria Bianca Schettini, il sindaco di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno e il Comandante provinciale dei Carabinieri di Brindisi, colonnello Leonardo Acquaro.

Presenti anche i familiari del militare: la sorella Palmira Miccoli e le nipoti Sonia e Cosima, figlie della signora Palmina, oltre a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Nel corso della cerimonia è stata data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare, sono stati resi gli onori militari ed è stata deposta una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato al carabiniere Miccoli. La commemorazione si è conclusa con la benedizione impartita dal Cappellano militare della Legione Carabinieri “Puglia”, don Antonio Cassano.

La mattinata commemorativa è poi proseguita nel Comune di San Pancrazio Salentino, alla presenza del vice sindaco Vincenzo Buccolieri, con la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti e la resa degli onori militari. Alla cerimonia hanno partecipato anche le scolaresche dei locali Istituti comprensivi, in un momento di forte valore educativo e civile.

Cosimo Luigi Miccoli, già militare di leva presso il 225° Battaglione Fanteria “Arezzo” di Lucca, entrò nell’Arma dei Carabinieri il 10 maggio 1979, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Promosso carabiniere il 22 settembre dello stesso anno, prestò servizio prima alla Legione di Bari, presso le Stazioni di Castellaneta e Taranto, e successivamente, dal 31 gennaio 1985, alla Legione di Napoli, Stazione di Napoli San Giuseppe.

Il 29 gennaio 1987, mentre si trovava libero dal servizio e in abiti civili, Miccoli si accorse di una rapina in corso al casello autostradale Napoli–Bari, nel territorio di Pomigliano d’Arco. A bordo della propria auto, in compagnia della giovane fidanzata, notò tre rapinatori armati e travisati. Senza esitazione decise di intervenire, ingaggiando un conflitto a fuoco con i malviventi. Colpito gravemente al petto, riuscì comunque a reagire, ferendo uno dei rapinatori, che venne successivamente arrestato insieme ai complici.

Il carabiniere Miccoli morì durante il trasporto in ospedale.

Per il suo straordinario gesto di coraggio, il senso del dovere e lo sprezzo del pericolo dimostrati, gli fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, con una motivazione che ancora oggi rappresenta un esempio di altissimo valore morale e civile.

