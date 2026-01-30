Solidarietà e integrazione sociale: sabato a Brindisi la firma del Patto di servizio tra Lions, Federazione Pensionati Sanitari e Commissione Pari Opportunità

BRINDISI – Un impegno condiviso nel segno della solidarietà, della fraternità umana e dell’inclusione sociale. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17, nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, sarà presentato e sottoscritto il Protocollo del Patto di servizio tra il Lions Club Brindisi, la Federazione Pensionati Sanitari, Vedove e Superstiti (Feder.S.P. e V.) di Brindisi e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi.

Il Patto nasce dalla volontà dei tre soggetti firmatari di cooperare stabilmente per la promozione di valori condivisi e per la realizzazione di iniziative rivolte alla comunità, con particolare attenzione ai più fragili. Tra gli ambiti di intervento individuati figurano la prevenzione e la divulgazione sanitaria, il sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità, la formazione e la testimonianza etica, oltre allo sviluppo di progetti a carattere umanitario.

La collaborazione si concretizzerà attraverso un gemellaggio che non prevede finalità economiche né vincoli giuridici, ma rappresenta un patto morale fondato sull’amicizia, sulla cooperazione e sull’orientamento esclusivo al bene comune.

Alla presentazione e alla firma del Protocollo interverranno il dott. Alfonso Baldassarre, presidente del Lions Club Brindisi, il dott. Renato Poddi, presidente della Feder.S.P. e V. di Brindisi, e l’avv. Ernestina Sicilia, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi.

Un appuntamento che segna un passo significativo verso una rete di collaborazione attiva sul territorio, capace di tradurre i valori della solidarietà in azioni concrete a beneficio della collettività.