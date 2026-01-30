Lavoro

Petrolchimico di Brindisi, sit-in dei sindacati Failm e Cobas a Bari: lavoratori chiedono tavolo urgente con Regione e Eni Versalis

venerdì 30 gennaio 2026

Riceviamo e pubblichiamo 

"I sindacati Failm e Cobas organizzano per la grave crisi occupazionale che investe il Petrolchimico di Brindisi un sit in Lunedì 2 Febbraio a partire dalle ore 9,00 davanti la sede del Consiglio Regionale della Puglia , in concomitanza della prima riunione dello stesso Consiglio.

E’ stata una affollata riunione a Mesagne ,promossa dalla Failm e rivolta a tutte le organizzazioni sindacali, che dopo una significativa discussione ha lanciato l’iniziativa di Bari .

I numerosi rappresentanti dei lavoratori RSA ed RSU delle ditte del Petrolchimico,anche appartenenti ad altre sigle sindacali, presenti alla riunione hanno fatto propria la proposta uscita nel corso della riunione di andare a Bari.

La decisione è stata quella di muoversi subito e di andare alla Regione giorno 2 Febbraio a parlare con Decaro.

Failm e Cobas hanno così scritto al Presidente Antonio Decaro :

Spettabile Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro,

i sindacati Failm e Cobas con i lavoratori delle ditte appaltatrici del Petrolchimico di Brindisi saranno Lunedì 2 Febbraio a partire dalle ore 9,00 in un sit in davanti l'ingresso del Consiglio Regionale .

In questa occasione prima della riunione del Consiglio Regionale Le chiediamo un breve incontro dove rappresentarle la drammatica situazione occupazionale del Petrochimico di Brindisi dove il famoso protocollo d'intesa non vede luce. Allora fummo contrari al pari della stessa Regione Puglia al protocollo d'intesa chiedendo migliorie e la firma di un "Accordo di Programma".

Chiediamo quindi a Lei il sostegno per la realizzazione di un tavolo di confronto , con l'aiuto del Presidente Sepac Leo Caroli, con ENI Versalis .

Distinti saluti, Claudio Capodieci e Roberto Aprile.

Successivamente abbiamo girato questa richiesta , per conoscenza nonché come richiesta di impegno , ai 5 Consiglieri Regionali della Provincia di Brindisi Matarrelli, Scianaro, Caroli,Lettori,Gioia, all’Onorevole D’Attis, al Sindaco di Brindisi Marchionna, e ad altri consiglieri regionali fuori provincia che conosciamo personalmente.

Cassa integrazione , riduzione di ore e salario, attività al lumicino nella logistica destinata in pochi giorni a spegnersi completamente , lavoratori mandati in trasferta o lasciati a casa quelli a tempo determinato dopo decenni di lavoro sotto ricatto , sono le cose che già oggi caratterizzano la vita dei lavoratori delle ditte appaltatrici.

Senza che dall’altra parte, Eni Versalis, ci sia notizia di programmi da attuare .

Rimane ancora sulla carta lo stesso protocollo di intesa firmato lo scorso anno, basato solo sulla fiducia reciproca di chi lo ha firmato.

E’ qui che è scattata la rabbia dei lavoratori in questi giorni tra scioperi ed incontri in Prefettura ;questa rabbia dopo la manifestazione a Bari alla Regione potrà esprimersi in un blocco di tutte le attività del Petrolchimico .

E’ ora di finirla di giocare sulla pelle dei lavoratori.

In definitiva quello che Lunedì i lavoratori chiedono è che la Regione Puglia assuma una posizione dura nei confronti di chi non rispetta nemmeno le carte che ha firmato , come il fumoso protocollo d’intesa.

La Regione ,con il sostegno dei lavoratori, deve costringere ENI-Versalis e i Ministeri competenti ad un incontro unitario con tutte le forze in campo che deve essere risolutivo,tutto questo di fronte ad una situazione che sta degenerando ."

 

Failm-Claudio Capodieci , Cobas –Roberto Aprile

