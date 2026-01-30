Brindisi protagonista nel progetto europeo ENERGIE: aperto il bando per talenti internazionali della rigenerazione urbana sostenibile

Brindisi entra nel cuore della cooperazione europea con ENERGIE, il progetto di cooperazione transfrontaliera che punta a rafforzare la capacità dei territori di attrarre talenti internazionali e ad attivare processi concreti di rigenerazione urbana sostenibile. Nell’ambito dell’iniziativa è stato pubblicato un bando per la selezione di nove professionisti under 35, provenienti da contesti internazionali, chiamati a contribuire allo sviluppo di soluzioni integrate e innovative per i territori coinvolti.

Il bando è stato pubblicato dall’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Puglia (ARTI), capofila del progetto ENERGIE, finanziato dal Programma Interreg Grecia–Italia 2021–2027. Oltre a Brindisi, il progetto individua come siti pilota anche Matera e Aigialeia, nella Grecia occidentale.

ENERGIE mira a costruire modelli replicabili di rigenerazione urbana sostenibile attraverso percorsi di co-design e co-progettazione territoriale, coinvolgendo professionalità qualificate in grado di operare su temi strategici quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio, la transizione energetica, l’innovazione sociale e l’attivazione delle comunità locali.

I tre siti pilota diventeranno veri e propri laboratori di sperimentazione. A Brindisi, il focus sarà sulla rigenerazione del Molo Catene, con l’obiettivo di trasformare un’area portuale sottoutilizzata in uno spazio simbolico dedicato a innovazione, sostenibilità ed energie rinnovabili. A Matera, l’intervento riguarderà l’integrazione tra la tutela del patrimonio UNESCO dei Sassi e soluzioni di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. Ad Aigialeia, in Grecia, il progetto si concentrerà sul riuso dell’ex Cartiera di Aigio, da riconvertire in uno spazio polifunzionale ed energeticamente efficiente, capace di riconnettere un importante sito di archeologia industriale al tessuto urbano e costiero.

L’avviso è rivolto a giovani professionisti con competenze in urbanistica e pianificazione territoriale, energie rinnovabili ed efficienza energetica, sviluppo economico e finanza per la rigenerazione, innovazione sociale e progettazione partecipata. I selezionati lavoreranno attraverso processi di ascolto attivo, collaborazione multidisciplinare e dialogo strutturato con le comunità locali, contribuendo alla definizione di visioni condivise e strategie di rigenerazione esportabili in altri contesti europei.

Per ciascun incarico è previsto un compenso complessivo di 25.000 euro, oltre IVA, con una durata fino a maggio 2027, salvo eventuali proroghe del progetto. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online e in lingua inglese entro le ore 12.00 (ora italiana) del 27 febbraio 2026. Il bando completo e il form di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale di ARTI al seguente link:

https://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/9-experts-energie

A supporto della Call for Talents è stata inoltre lanciata Move to Planet Be, la campagna di comunicazione internazionale che accompagna il bando e ne rafforza la dimensione partecipativa e valoriale. Tutte le informazioni sulla campagna sono disponibili su:

https://www.movetoplanetbe.org/