Decaro incontra Cobas, Failm e “Radici del Sindacato” Cgil: dalla Regione un segnale di speranza per il Petrolchimico di Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo

Comunicato stampa

I sindacati Cobas e Failm e di una corrente della Cgil “Radici del Sindacato” mentre svolgevano il sit in hanno visto arrivare all’ingresso sulla strada del Consiglio Regionale il Presidente Antonio Decaro .

Il Presidente ha salutato i lavoratori presenti ed ha invitato i sindacati presenti ad entrare in delegazione per spiegare le motivazioni della loro presenza.

Il Presidente Decaro ha confermato fuori i cancelli della Regione e nella successiva riunione l’impegno della Regione Puglia a sostenere il superamento di un debole , così come si sta rivelando , “Protocollo di intesa” che va sostituito con le necessarie tutele che tardano a venire .

I rappresentanti sindacali hanno così spiegato la loro posizione :

Chiediamo a Lei come Presidente della Regione Puglia di sostenere con forza e decisione la drammatica situazione occupazionale del Petrochimico di Brindisi dove il famoso protocollo d'intesa non vede luce. Allora fummo contrari al pari della stessa Regione Puglia al protocollo d'intesa chiedendo migliorie e la firma di un "Accordo di Programma".

Chiediamo quindi a Lei il sostegno per la realizzazione di un tavolo di confronto in tempi brevissimi con l'aiuto del Presidente Sepac Leo Caroli con ENI Versalis , Governo Nazionale , istituzioni locali e regionali , organizzazioni sindacali.

Successivamente all’esterno i lavoratori sono stati raggiunti dagli onorevoli Mario Turco e Leonardo Donno di 5 Stelle unitamente alla Capogruppo in Consiglio Regionale sempre di 5 Stelle Maria La Ghezza che hanno confermato il loro appoggio sia in Parlamento che al Consiglio Regionale all’interno della maggioranza.

Hanno proposto in sede parlamentare che quel protocollo di intesa diventi un “Accordo di Programma” , unico strumento utile ad una piena salvaguardia occupazionale alla transizione ecologica dello stabilimento di Brindisi che prevede la costruzione di una fabbrica di batterie al litio.

I lavoratori tornano a Brindisi ed aspettano a giorni la convocazione della Regione ad un tavolo che ponga fine allo stillicidio occupazionale che si sta verificando nel Petrolchimico.

Cobas e Failm sono pronti , in caso di mancate risposte nei prossimi giorni, a bloccare tutto il Petrolchimico.

Cobas , Failm, corrente Cgil “Radici del Sindacato”