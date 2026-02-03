Sport

Appia Rugby Brindisi torna a stravincere: sconfitti a Bari i Grifoni Rugby per 86-6

martedì 3 febbraio 2026

Domenica 1 febbraio, l’Arena delle Vittorie a Bari ha visto una prestazione stellare dell'Appia Rugby Brindisi, che ha travolto i Grifoni Rugby Bitonto con un sonoro 86-6, chiudendo la partita con ben 14 mete segnate a zero. 

Archiviata senza troppi patemi la prestazione sotto tono nella scorsa giornata che ha fatto storcere il naso ai suoi sostenitori, l'Appia ha ritrovato la sua forma migliore, dimostrando tutto il suo strapotere fisico e tecnico e consolidando la sua leadership nel girone.

Formazione iniziale con tanti cambi tra i titolari, anche importanti: partono dal 1’ minuto Colucci, mediano di mischia e Ragusa tallonatore con i rispettivi Rosato e Perrone che iniziano il match in panchina; titolari anche Maggiore, Ferente, Renna, Melacca.

Il primo tempo è un monologo del XV messapico, che mette a segno ben sette mete - Mangione, Argentiero, D'Oria (3), Rubino, Di Nunzio. Tra i protagonisti della prima frazione, non può non menzionarsi D'Oria, autore di una performance da fuoriclasse, con 3 mete segnate. Ma da segnalare è la prima meta del giovane centro Rubino Tommaso che al 27’ infila la difesa dei Grifoni e, con una corsa di 50 metri, conclude la sua azione personale.

Nel secondo tempo, l'Appia continua a dominare, con la difesa del Bitonto che non riesce mai a contrastare le incursioni di una squadra che mantiene un ritmo forsennato dall'inizio alla fine. A completare l'opera ci pensano, quindi, nell’ordine: Papa - all'esordio entrato dalla panchina, l'ex Colorno e Bros si rende autore di un exploit con ben 3 mete! - Paiano, Rosato, Perrone e Melacca. 

Con questa vittoria, l'Appia Rugby Brindisi continua la sua marcia inarrestabile in cima alla classifica del girone Puglia-Calabria di Serie C. Il primato, mai messo in discussione fin dalla prima giornata, è ora più solido che mai. L’obiettivo è chiaro: continuare a dominare, partita dopo partita, e confermare la propria superiorità anche nella prossima sfida, che vedrà l’Appia scendere in campo il 15 febbraio contro il Rende, in casa.

Adesso Il morale dell’Appia ritorna alle stelle con il gruppo compatto e pronto a difendere il primo posto fino alle battute finali della regular season, prima di cimentarsi con la vera prova del fuoco dei playoff centro-sud, dove ogni azione avrà il peso di una stagione intera!

