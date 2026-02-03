News Sindacati

Vertenza Eni Versalis di Brindisi, il M5S incontra i lavoratori in protesta davanti al Consiglio regionale: «Necessario un accordo di programma per la città»

martedì 3 febbraio 2026

“La vertenza dei lavoratori dello stabilimento Eni Versalis di Brindisi è da tempo seguita dal M5S,a tutti i livelli. Un impegno, quello per la tutela dei posti di lavoro, per cui continuiamo a chiedere risposte al Governo”.

Lo dichiara la capogruppo alla Regione Puglia del M5S, Maria La Ghezza, che ieri insieme al vicepresidente del M5S Mario Turco e al coordinatore regionale Leonardo Donno ha incontrato i lavoratori delle ditte appaltatrici che manifestavano davanti al Consiglio regionale.

“Parliamo di lavoratori – continua La Ghezza – che chiedono di poter avere certezze sul futuro. Siamo assolutamente favorevoli alla loro richiesta di convocare un tavolo di concertazione con le istituzioni e la Task Force regionale per l’occupazione e per riscrivere il protocollo d’intesa siglato al Ministero nel 2024, ormai del tutto inadeguato. Lo stabilimento sconta l’assenza di un piano di riconversione industriale ‘verde’ , dal momento che il progetto di chimica sostenibile, annunciato dal governo Meloni da anni, non si è mai tradotto in investimenti concreti e nuovi insediamenti produttivi. Non si può perdere ulteriore tempo: è necessario pensare ad un accordo di programma per la città di Brindisi, con un cronoprogramma ben definito per una riconversione ecologica innovativa che tuteli i lavoratori e le loro competenze. Per farlo bisogna attivare percorsi di formazione e riqualificazione professionale in collaborazione con università e ITS. A Brindisi ci sono diverse vertenze aperte di cui dobbiamo occuparci per evitare la perdita di migliaia di posti lavoro, con ricadute occupazionali pesantissime”.

Altri articoli
FasanoSera
La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi Venerdì 6 febbraio a Fasano la presentazione del libro di Enzo Lavarra
03/02/2026
Se chiudessimo gli occhi e provassimo a immaginare di dipingere un ritratto della Puglia certamente non potrebbe mancare, fra i tanti tratti ...
BrindisiSera
Appia Rugby Brindisi torna a stravincere: sconfitti a Bari i Grifoni Rugby per 86-6
03/02/2026
Domenica 1 febbraio, l’Arena delle Vittorie a Bari ha visto una prestazione stellare dell'Appia Rugby Brindisi, che ha travolto i Grifoni Rugby ...
FrancavillaSera
Grande Mostra “Barocco e Neobarocco da Rubens a Fontana” dagli Uffizi arriva il celebre “Autoritratto” di Gian Lorenzo Bernini
03/02/2026
l celebre autoritratto di Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze e reso immortale dall’incisione ...
FrancavillaSera
Controlli straordinari della polizia a Ostuni, Francavilla Fontana e Oria: un arresto, due denunce e un locale sequestrato
03/02/2026
Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati messi in campo dalla Polizia di Stato, in sinergia con Carabinieri, Guardia di Finanza e ...
BrindisiSera
Sciopero unitario regionale, alta l’attenzione anche a Brindisi per la tutela dell’occupazione nella vigilanza e nei servizi
03/02/2026
La Fisascat Cisl Taranto Brindisi presente, oggi 2 febbraio 2026, allo sciopero unitario proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, ...
OriaSera
Lavori di Acquedotto Pugliese: sospensione idrica a San Vito dei Normanni e riduzione di pressione a Oria
03/02/2026
Acquedotto Pugliese ha programmato interventi per il miglioramento del servizio idrico nei comuni di San Vito dei Normanni e Oria, entrambi in ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce