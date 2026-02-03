Meteo

Allerta meteo per vento forte: raffiche di burrasca nel Brindisino

martedì 3 febbraio 2026

La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta meteo per vento forte valido per oggi e domani anche sul territorio di Brindisi e provincia.

Secondo le previsioni, nella giornata odierna non sono attese precipitazioni di rilievo, mentre si segnala un sensibile rinforzo dei venti meridionali, con raffiche intense soprattutto lungo la costa adriatica. Le temperature massime sono previste in lieve aumento.

Domani la situazione potrebbe peggiorare, con venti di burrasca sud-orientali e raffiche di burrasca forte, accompagnati da piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sull’area centro-meridionale della Puglia, Brindisi inclusa. I quantitativi di pioggia sono stimati tra deboli e puntualmente moderati, senza variazioni significative delle temperature.

L’allerta è classificata come criticità ordinaria (livello giallo), ma la Protezione civile raccomanda comunque prudenza, in particolare nelle zone esposte al vento, lungo il litorale e nei centri urbani, dove non si escludono disagi alla circolazione, caduta di rami o oggetti e mare agitato.

Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Altri articoli
BrindisiSera
Vertenza Eni Versalis di Brindisi, il M5S incontra i lavoratori in protesta davanti al Consiglio regionale: «Necessario un accordo di programma per la città»
03/02/2026
“La vertenza dei lavoratori dello stabilimento Eni Versalis di Brindisi è da tempo seguita dal M5S,a tutti i livelli. Un impegno, quello ...
FasanoSera
La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi Venerdì 6 febbraio a Fasano la presentazione del libro di Enzo Lavarra
03/02/2026
Se chiudessimo gli occhi e provassimo a immaginare di dipingere un ritratto della Puglia certamente non potrebbe mancare, fra i tanti tratti ...
BrindisiSera
Appia Rugby Brindisi torna a stravincere: sconfitti a Bari i Grifoni Rugby per 86-6
03/02/2026
Domenica 1 febbraio, l’Arena delle Vittorie a Bari ha visto una prestazione stellare dell'Appia Rugby Brindisi, che ha travolto i Grifoni Rugby ...
FrancavillaSera
Grande Mostra “Barocco e Neobarocco da Rubens a Fontana” dagli Uffizi arriva il celebre “Autoritratto” di Gian Lorenzo Bernini
03/02/2026
l celebre autoritratto di Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze e reso immortale dall’incisione ...
FrancavillaSera
Controlli straordinari della polizia a Ostuni, Francavilla Fontana e Oria: un arresto, due denunce e un locale sequestrato
03/02/2026
Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati messi in campo dalla Polizia di Stato, in sinergia con Carabinieri, Guardia di Finanza e ...
BrindisiSera
Sciopero unitario regionale, alta l’attenzione anche a Brindisi per la tutela dell’occupazione nella vigilanza e nei servizi
03/02/2026
La Fisascat Cisl Taranto Brindisi presente, oggi 2 febbraio 2026, allo sciopero unitario proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce