Allerta meteo per vento forte: raffiche di burrasca nel Brindisino

La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta meteo per vento forte valido per oggi e domani anche sul territorio di Brindisi e provincia.

Secondo le previsioni, nella giornata odierna non sono attese precipitazioni di rilievo, mentre si segnala un sensibile rinforzo dei venti meridionali, con raffiche intense soprattutto lungo la costa adriatica. Le temperature massime sono previste in lieve aumento.

Domani la situazione potrebbe peggiorare, con venti di burrasca sud-orientali e raffiche di burrasca forte, accompagnati da piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sull’area centro-meridionale della Puglia, Brindisi inclusa. I quantitativi di pioggia sono stimati tra deboli e puntualmente moderati, senza variazioni significative delle temperature.

L’allerta è classificata come criticità ordinaria (livello giallo), ma la Protezione civile raccomanda comunque prudenza, in particolare nelle zone esposte al vento, lungo il litorale e nei centri urbani, dove non si escludono disagi alla circolazione, caduta di rami o oggetti e mare agitato.

Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti fino al miglioramento delle condizioni meteo.