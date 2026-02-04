Cala Materdomini – Bocche di Puglia, il Comune apre alle concessioni: avviso pubblico per ristorazione e intrattenimento

Pubblicato l’avviso per l’affidamento in concessione delle aree del compendio costiero: canone agevolato, durata fino a 18 anni e investimenti per la valorizzazione del sito.

Il Comune ha avviato ufficialmente la procedura per l’affidamento in concessione delle aree comprese nel compendio “Cala Materdomini – Bocche di Puglia”, destinato alla gestione di strutture per servizi di ristorazione, intrattenimento e ulteriori servizi pubblici. L’iniziativa rientra nelle politiche di valorizzazione del patrimonio costiero e di rilancio dell’offerta turistica locale.

Con determina n. 155/2026, adottata sulla base degli indirizzi della Giunta comunale (delibera GC n. 31/2026), è stato approvato l’avviso pubblico che disciplina la procedura di concessione, prevista dall’articolo 15 del vigente regolamento comunale. La concessione avrà una durata di 9 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 9, per un periodo complessivo massimo di 18 anni.

Il canone agevolato è fissato in 8.750 euro per l’intera durata della concessione, fatto salvo l’adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. Gli operatori economici interessati potranno presentare domanda entro le ore 12:00 del 4 marzo 2026, mentre l’avvio della fase di valutazione delle offerte è previsto per il 6 marzo 2026.

L’avviso pubblico dettaglia in modo puntuale requisiti di partecipazione, criteri di selezione e modulistica necessaria. Oltre alla documentazione amministrativa, i candidati dovranno presentare un’offerta tecnica comprensiva di un progetto di utilizzo e di un progetto di recupero e valorizzazione del compendio, per un investimento complessivo stimato in circa 100.000 euro, interamente a carico del futuro concessionario.

È inoltre previsto un sopralluogo obbligatorio presso la struttura, requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura. Per chiarimenti e informazioni operative, gli interessati potranno fare riferimento ai contatti del personale comunale indicati nell’avviso.

L’intervento rappresenta un passaggio strategico per la riqualificazione di uno dei tratti costieri più suggestivi del territorio, con l’obiettivo di coniugare sviluppo economico, servizi alla cittadinanza e attrattività turistica.