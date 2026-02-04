Martedì 3 febbraio 2026, una data storica per la nostra città il Vespa Club d’Italia ha ufficialmente riconosciuto il Vespa Club Brindisi.

Con l’autorizzazione all’affiliazione ricevuta dal Vespa Club d’Italia, anche Brindisi ha il suo Club ufficiale dopo Ceglie Messapica, Mesagne, Oria, Ostuni e San Vito dei Normanni con i quali intende instaurare nuovi e proficui rapporti di collaborazione.

Il sodalizio nasce grazie all’impegno di un gruppo di persone accomunate dalla passione per la Vespa, che hanno avuto modo di conoscersi grazie alla frequentazione di amicizie comuni vicine al mondo della mitica due ruote.

In questi ultimi mesi uno sciame di Vespe, nuove e datate, tirate a lucido, ha colorato le domeniche le vie e i corsi di Brindisi. In sella alle loro due ruote di ogni tipo, anno, cilindrata e colore un gruppo di vespisti brindisini ha percorso in lungo e in largo la città capoluogo incantando i molti passanti, che hanno avuto anche la possibilità di ammirare da vicino l’intramontabile Vespa, iconico mezzo a due ruote progettata dall'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio nel 1946 per poi diventare il simbolo della creatività e dello stile italiano. Sono trascorsi 74 anni, da quando l'ingegnere D'Ascanio brevettò il mezzo di locomozione rimasto nel cuore degli italiani come uno dei prodotti più famosi al mondo.

Motivo delle passeggiate invogliare i possessori brindisini della mitica due ruote ad associarsi al costituendo Vespa Club Brindisi, questa nuova realtà associativa che nasce principalmente per creare comunità, condividere esperienze, promuovere la passione per il marchio Vespa e per la nostra Città.

Le porte del Vespa Club Brindisi, che come hanno riferito i soci fondatori già conta oltre quaranta soci, sono aperte a tutti i possessori e non di una Vespa che vogliano condividere questa passione per un modo di viaggiare indipendente dal tempo e dalla meta, per poter godere appieno dei paesaggi e dell’amicizia o semplicemente scambiare ed avere informazioni sul proprio mezzo.

La mitica due ruote è stata celebrata nel cinema, nella letteratura, nella canzone ed esposta nei più grandi musei mondiali. Dire Vespa nel mondo equivale a dire Italia e anche Brindisi. Da Brindisi nel 1959 passò il “Giro vespistico d’Italia” così come anche negli anni 1959 e 2019 è stata tappa del “Giro dei tre Mari”. Quest’anno il 31 maggio si ripeterà l’evento e per la prima volta sarà il Vespa Club Brindisi ad accogliere gli equipaggi.

Nel corso della riunione che si è svolta lo scorso 21 gennaio il Consiglio Direttivo, ha proceduto all’assegnazione delle cariche statutarie. Alla guida del Club è stato eletto Ezio Potenza, nel ruolo di Presidente, affiancato dal Vice Presidente Franco Petese e dal Segretario con funzioni di tesoriere Michele Candeloro. Completano il Direttivo i consiglieri Elena Cantoro, Ilaria D’Amico, Pasquale De Tommaso, Aldo Toraldo, Onofrio Volpe e Giovanni Zezza.

Con il neo costituito Direttivo prende ufficialmente il via una fase importante per il Vespa Club Brindisi, pronto ad affrontare il quadriennio 2026-2029 con entusiasmo, promuovendo iniziative, raduni ed eventi dedicati alla passione per la Vespa, al volontariato e alla valorizzazione del territorio della nostra città.

Il nuovo gruppo dirigente ha espresso l’intenzione di affrontare con impegno e determinazione le sfide che lo attendono ponendo al centro della propria azione sempre e solo uniti dalla grande ed unica passione per la Vespa.

Gli iscritti saranno impegnati a partecipare alle varie iniziative vespistiche e saranno organizzate delle manifestazioni a carattere locale per far conoscere ed apprezzare il mondo della Vespa quanto più possibile. Il Club punta a creare collaborazioni per promuovere il turismo anche nella nostra provincia.

Quanti volessero (anche i non residenti a Brindisi) iscriversi al Vespa Club Brindisi e partecipare alle attività che saranno organizzate, possono contattare i seguenti numeri: Ezio 3476307264, Franco 3473367216, Michele 3500334926 e Pasquale 3397894066 o inviare una mail per chiedere informazioni all’indirizzo brindisi@vespaclubditalia.it.

Nel logo del club i simboli storici della nostra città il Monumento Nazionale al Marinaio d’Itala e la colonna romana.