Lavoro

Lavoro, segnali incoraggianti nel Brindisino: 295 opportunità attive e turismo in forte crescita

mercoledì 4 febbraio 2026

Buone notizie dal mercato del lavoro locale. Il quarto report settimanale 2026 dell’ARPAL Puglia fotografa un territorio dinamico, con decine di annunci attivi e centinaia di figure professionali ricercate tra Brindisi e provincia.

Nel territorio brindisino crescono le occasioni di lavoro. Secondo il 4° report settimanale 2026 dell’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, sono 33 gli annunci attivi pubblicati sul portale regionale LavoroXTe Puglia, per un totale di 295 posti di lavoro disponibili nei diversi settori produttivi.

A trainare l’occupazione è ancora una volta il comparto turismo e ristorazione, che da solo concentra 237 figure professionali ricercate, confermandosi il motore principale della domanda di lavoro sul territorio. Seguono il settore commercio, con 25 risorse richieste, e il comparto industria e metalmeccanica, che conta 12 posizioni aperte.

Opportunità anche nell’ambito sanitario e socio-sanitario (7 figure), nell’edilizia (6), nei trasporti (5) e nel settore amministrativo-contabile (2). Il report segnala inoltre una posizione riservata alle categorie protette, ai sensi dell’articolo 18 della legge 68/99.

Accanto alle offerte locali, il documento evidenzia anche proposte di lavoro e formazione all’estero, veicolate attraverso la rete EURES, che favorisce la mobilità professionale in ambito europeo.

Sempre aggiornata la sezione dedicata alla formazione, con corsi rivolti a diplomati e disoccupati e le opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e NEET, pensati per sostenere l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Le offerte, rivolte a candidati di entrambi i sessi, vengono pubblicate quotidianamente sul portale LavoroXTe Puglia, dove è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Per restare informati, ARPAL Puglia consiglia di seguire anche la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre al portale SINTESI Brindisi e ai profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

Per supporto e informazioni, cittadini e imprese possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con aperture pomeridiane il martedì e, su appuntamento, il giovedì.

