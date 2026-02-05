Attualità

Alluvioni dell’ottobre 2025, riconosciuta la calamità naturale: aiuti in arrivo per le aziende agricole di Ostuni

giovedì 5 febbraio 2026

È stato ufficialmente riconosciuto lo stato di calamità naturale per le violente piogge alluvionali che nei giorni 1 e 2 ottobre 2025 hanno colpito il territorio della provincia di Brindisi. Il provvedimento riguarda in particolare l’area agricola del Comune di Ostuni, una delle più danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali.

Il riconoscimento è contenuto in un decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Regione Puglia con la deliberazione di Giunta n. 1816 del 19 novembre 2025. Con l’atto ministeriale viene certificato il carattere straordinario degli eventi e si apre la strada all’attivazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale.

Grazie al decreto legislativo n. 102 del 2004, le imprese agricole che hanno subito danni alle strutture aziendali potranno accedere agli interventi compensativi previsti dalla normativa. Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti dagli uffici regionali competenti, dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, che ha sottolineato l’importanza del provvedimento come primo passo concreto a sostegno di un comparto duramente colpito: un segnale di attenzione verso il mondo agricolo e verso la necessità di favorire la ripresa delle attività produttive.

Il primo cittadino ha però ribadito come il riconoscimento della calamità non possa far dimenticare il dramma umano legato a quegli eventi, costati la vita al concittadino Oronzo Epifani, ricordato con commozione dall’intera comunità ostunese.

Il riconoscimento dello stato di calamità rappresenta ora un passaggio decisivo per il ripristino delle strutture danneggiate e per il sostegno al tessuto economico locale, in un territorio che ancora oggi porta i segni di quelle giornate di maltempo estremo.

Altri articoli
OstuniSera
Principio di incendio in un supermercato di Ostuni: scatta il piano di evacuazione, nessun ferito
05/02/2026
Momenti di tensione nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 4 febbraio, a Ostuni, dove un principio d’incendio ha interessato un ...
Teatro
Kobe Bryant raccontato da Federico Buffa: lo spettacolo sul "Mamba" arriva al Nuovo teatro Verdi
05/02/2026
C’è stato un uomo che non ha mai smesso di allenarsi, nemmeno quando aveva già vinto tutto. Si chiamava Kobe Bryant e a ...
OstuniSera
Ostuni: via libera per il potenziamento dell’ospedale “Papa Francesco”, investiti oltre 9 milioni di euro
05/02/2026
OSTUNI – Un segnale concreto arriva per la sanità del territorio: l’ospedale “Papa Francesco” di Ostuni si prepara a ...
San MicheleSera
San Michele Salentino, il Comune denuncia Poste Italiane e interviene per tutelare gli utenti
05/02/2026
SAN MICHELE SALENTINO – Il Comune passa dalle parole ai fatti per difendere la sicurezza e la dignità dei cittadini costretti, da mesi, ...
BrindisiSera
Armi clandestine e droga in un casolare: due brindisini condannati a nove anni
05/02/2026
BRINDISI – Nove anni di reclusione ciascuno per due uomini accusati di detenzione di armi clandestine e traffico di sostanze stupefacenti. ...
BrindisiSera
Brindisi, a causa del forte vento crolla l’impalcatura all’ex Marconi: paura tra i residenti
05/02/2026
BRINDISI – Momenti di paura questa mattina nel cuore della città a causa del crollo di un’impalcatura installata per i lavori di ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce