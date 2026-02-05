Alluvioni dell’ottobre 2025, riconosciuta la calamità naturale: aiuti in arrivo per le aziende agricole di Ostuni

È stato ufficialmente riconosciuto lo stato di calamità naturale per le violente piogge alluvionali che nei giorni 1 e 2 ottobre 2025 hanno colpito il territorio della provincia di Brindisi. Il provvedimento riguarda in particolare l’area agricola del Comune di Ostuni, una delle più danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali.

Il riconoscimento è contenuto in un decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Regione Puglia con la deliberazione di Giunta n. 1816 del 19 novembre 2025. Con l’atto ministeriale viene certificato il carattere straordinario degli eventi e si apre la strada all’attivazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale.

Grazie al decreto legislativo n. 102 del 2004, le imprese agricole che hanno subito danni alle strutture aziendali potranno accedere agli interventi compensativi previsti dalla normativa. Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti dagli uffici regionali competenti, dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, che ha sottolineato l’importanza del provvedimento come primo passo concreto a sostegno di un comparto duramente colpito: un segnale di attenzione verso il mondo agricolo e verso la necessità di favorire la ripresa delle attività produttive.

Il primo cittadino ha però ribadito come il riconoscimento della calamità non possa far dimenticare il dramma umano legato a quegli eventi, costati la vita al concittadino Oronzo Epifani, ricordato con commozione dall’intera comunità ostunese.

Il riconoscimento dello stato di calamità rappresenta ora un passaggio decisivo per il ripristino delle strutture danneggiate e per il sostegno al tessuto economico locale, in un territorio che ancora oggi porta i segni di quelle giornate di maltempo estremo.