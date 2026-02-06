“I primi 25 anni di vita del Consorzio di Torre Guaceto: riuniti per la celebrazione Istituzioni e mondo scientifico”

Si sono riuniti presso Palazzo Nervegna, a Brindisi, i rappresentanti delle Istituzioni territoriali, delle forze dell’Ordine, del mondo scientifico e dell’associazionismo per celebrare i 25 anni del Consorzio di Gestione della riserva. Sigillo di compleanno, il libro: “Torre Guaceto: storia, ecosistemi, attività”.

“E’ con grande orgoglio e gratitudine che oggi accogliamo quanti ci hanno raggiunti per festeggiare simbolicamente il compleanno dell’Ente - ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, 25 anni fa molto probabilmente neanche si sperava di raggiungere gli obbiettivi che oggi possiamo dire di aver conquistato e forse nemmeno nei sogni più arditi si immaginava di condurre Torre Guaceto a tali livelli di tutela e meritata fama internazionale. L’istituzione dell’area protetta e del Consorzio di Gestione è il frutto dell’impegno profuso da Enti locali e nazionali, in primis il WWF Italia, per la tutela e la valorizzazione sostenibile di questo paradiso naturale. Lo stato di salute di cui gode Torre Guaceto e l’enorme quantità di riconoscimenti che da sempre vengono assegnati alla sua governance si devono anche agli Amministratori dell’Ente che ci hanno preceduto, alla pregevole direzione e a tutti i dipendenti. A loro tutti va il nostro immenso ringraziamento”.

In occasione della ricorrenza, il Consorzio di Gestione della riserva ha inaugurato, presso Palazzo Nervegna, la sala messa a disposizione dal Comune di Brindisi, socio dell’ente insieme a Carovigno e WWF Italia, per facilitare l’incontro con il territorio nel capoluogo di provincia.

A seguire, si è dato avvio alla conferenza organizzata per raccontare la vita dell’area protetta nella sua interezza e dare voce ai protagonisti delle attività di tutela nella Sala della Colonna.

Sono intervenuti nell’ambito del convegno: il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha inviato un video messaggio, l’onorevole Mauro d’Attis, il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, il presidente del Consiglio della Regione Puglia, Toni Matarrelli, l’assessore all’Ambiente regionale, Debora Ciliento, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il dirigente di Programma e Oasi del WWF Italia, Luigi Agresti, la docente dell’Università Federico II di Napoli, Simonetta Fraschetti, il presidente di Slow Food Puglia, Marco Dadamo, la presidente della Fondazione Wordrise, Mariasole Bianco.

La conferenza ha trattato i più svariati temi d’interesse di Torre Guaceto, dall’impegno quotidiano portato avanti per la tutela, all’approfondimento scientifico, dall’apporto delle Istituzioni e delle forze dell’Ordine, all’energia e la passione con la quale i volontari affiancano l’ente gestore.

L’evento ha radunato attorno a Torre Guaceto innumerevoli rappresentati delle Istituzioni locali, del mondo accademico, imprenditoriale e dell’associazionismo.

Per l’occasione il Consorzio ha presentato il nuovo volume dedicato all’area protetta “Torre Guaceto: storia, ecosistemi, attività”, Quorum edizioni.

“Un libro nel quale abbiamo voluto raccontare il passato della riserva, delle sue comunità ed il contesto in cui è nata - ha spiegato Malatesta -, le attività che portiamo avanti e le ragioni che la rendono una realtà unica. Oggi, insieme ai nostri soci, Brindisi, Carovigno e WWF Italia, e decine di persone e attori del territorio ci siamo concessi un momento per celebrare insieme la vita del Consorzio, da domani si torna al lavoro per il bene della riserva, tutti sempre più uniti”.