Attualità

PNES, Asl Brindisi: al via la fase operativa con visite negli ambulatori di prossimità

venerdì 6 febbraio 2026

PNES, al via fase operativa con visite ambulatoriali
Nella seconda metà di febbraio al via la fase operativa degli interventi del Programma nazionale Equità nella salute (Pnes) 2021-2027 - Contrastare la povertà sanitaria. 
Questa mattina, nella sala Francigena della sede Asl Brindisi di via Napoli, si è tenuto un incontro della cabina di regia con rappresentanti di Asl, Arca Nord Salento, Ambiti territoriali sociali della provincia di Brindisi e Enti del terzo settore partecipanti al progetto. Erano presenti il direttore generale Maurizio De Nuccio, il responsabile dell’attuazione del progetto Marcello Bacca, la responsabile amministrativa Mariaconcetta Spagnolo, il responsabile per la comunicazione Giacomo Dachille e il segretario della cabina di regia, Eugenio Mazzotta. 


Il Programma - che ha come organismo intermedio l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp) -  ha l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso, anche nell’ottica di sviluppare un’azione di sistema e di capacitazione dei sistemi sanitari regionali. Oltre alla Puglia, l'iniziativa coinvolge Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

"La fase operativa - ha annunciato il dg De Nuccio - prevede visite negli ambulatori di prossimità dei quattro Distretti sociosanitari della provincia di Brindisi. Potranno accedere ai servizi persone con basso reddito o in stato d'indigenza segnalati dai Servizi sociali dei Comuni e dagli  Enti del Terzo settore. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi è in difficoltà, facilitando l’accesso alle cure e avvicinando i servizi sanitari alle persone, per rispondere in modo semplice e diretto ai bisogni di salute delle fasce più fragili della popolazione".

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, operazione congiunta contro l’abusivismo commerciale: sequestrati 4.000 chili di ortofrutta
06/02/2026
Proseguono a Brindisi i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela dei commercianti regolari e dei consumatori. ...
BrindisiSera
CARCERE DI BRINDISI AL COLLASSO CON APERTURA NUOVA SEZIONE DETENTIVA
06/02/2026
Nei giorni scorsi il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria, maggior sindacato di categoria, aveva inviato alle autorità ...
BrindisiSera
BUONI PASTO ASL BRINDISI: STORICA SENTENZA, VITTORIA IN TRIBUNALE PER CAUSE IMPOSTATE DAI NOSTRI LEGALI!
06/02/2026
Da anni combattiamo affinche venga riconosciuto il diritto al buono pasto al personale dell ASL Brindisi. Ora e il momento di riconoscere i diritti a ...
BrindisiSera
Don Cosimo Schena: “Il sacerdozio non è uno slogan. È vita concreta, fedeltà e silenzio”
06/02/2026
1) Don Cosimo, perché ha sentito il bisogno di intervenire in questi giorni? Perché sto leggendo e ascoltando troppi commenti sulla ...
Dalla regione
Decreto Sicurezza, UNARMA Puglia: «Svolta storica sull’Atto Dovuto. Più tutele per noi che operiamo sul territorio»
06/02/2026
Una vittoria del buonsenso che restituisce serenita a chi ogni giorno veste una divisa nelle nostre strade. UNARMA associazione sindacale di lungo ...
BrindisiSera
“I primi 25 anni di vita del Consorzio di Torre Guaceto: riuniti per la celebrazione Istituzioni e mondo scientifico”
06/02/2026
Si sono riuniti presso Palazzo Nervegna, a Brindisi, i rappresentanti delle Istituzioni territoriali, delle forze dell’Ordine, del mondo ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce