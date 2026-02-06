CARCERE DI BRINDISI AL COLLASSO CON APERTURA NUOVA SEZIONE DETENTIVA

Nei giorni scorsi il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria, maggior sindacato di categoria, aveva inviato alle autorità politiche ed amministrativa della provincia nonché all’amministrazione penitenziaria una richiesta per bloccare l’apertura di una nuova sezione detentiva presso il carcere di Brindisi, poiché il sovraffollamento e la carenza di poliziotti avrebbero fatto collassare il penitenziario con effetti negativi anche per il territorio.

Purtroppo a quell’appello nessuna risposta, mentre procede spedita l’apertura del padiglione .

Il SAPPE in caso di eventi critici o drammatici non potrà non puntare il dito contro il Provveditore regionale dell’amministrazione che nulla ha fatto per evitare ciò non solo per Brindisi, ma anche per le altre carceri pugliesi che continuano a stipare i detenuti come sardine mettendo finanche 5 ristretti invece di due, per cui la Puglia diventa sempre di più la maglia nera per il sovraffollamento della nazione.

Si allega la lettera inviata nei giorni scorsi alle varie autorità in cui con numeri e dati alla mano si denunciava una situazione che già ora è insostenibile, figuriamoci con l’arrivo di altri 40 detenuti.