CARCERE DI BRINDISI AL COLLASSO CON APERTURA NUOVA SEZIONE DETENTIVA

venerdì 6 febbraio 2026

Nei giorni scorsi il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria, maggior sindacato di categoria, aveva inviato alle autorità  politiche ed amministrativa della provincia nonché all’amministrazione penitenziaria una richiesta per  bloccare l’apertura di una nuova sezione detentiva presso il carcere di Brindisi,  poiché il sovraffollamento e la carenza di poliziotti avrebbero fatto collassare il penitenziario con effetti negativi anche per il territorio.

Purtroppo  a  quell’appello nessuna risposta, mentre procede spedita l’apertura del  padiglione .

Il SAPPE in caso di eventi critici o drammatici non potrà non  puntare il dito contro il  Provveditore regionale dell’amministrazione  che nulla ha fatto per evitare ciò non solo per Brindisi, ma anche per le altre carceri pugliesi che continuano a  stipare i detenuti come sardine mettendo finanche 5 ristretti invece di due, per cui  la Puglia diventa sempre  di più la maglia  nera per il sovraffollamento della nazione.

Si allega la lettera inviata nei giorni scorsi  alle varie autorità in cui con numeri e dati alla mano si denunciava una situazione che già ora è insostenibile, figuriamoci con l’arrivo di altri 40 detenuti.

