Sanità territoriale, parte la task force regionale: monitoraggio su 121 Case di comunità e 38 Ospedali finanziati dal PNRR

La Regione Puglia accelera sull’edilizia sanitaria e istituisce una task force dedicata al monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo è fare una ricognizione puntuale sulla realizzazione delle Case di comunità e degli Ospedali di comunità, pilastri della riorganizzazione della sanità territoriale.

La struttura operativa, attivata dalla Presidenza della Regione, sarà composta da tecnici dell’Asset che opereranno in stretta collaborazione con il Dipartimento Salute della Regione Puglia. Il lavoro riguarderà nel dettaglio tutte le 121 Case di comunità e i 38 Ospedali di comunità previsti sul territorio regionale e finanziati con fondi PNRR.

Asset lavorerà in sinergia non solo con il Dipartimento Salute, ma anche con le singole Aziende sanitarie locali, soggetti attuatori degli interventi. L’attività di monitoraggio è finalizzata a verificare lo stato dei cantieri, individuare eventuali criticità e accelerare il completamento delle opere, nel rispetto dei tempi imposti dal Piano.

In molti casi, la rete delle Case e degli Ospedali di comunità può contare su strutture già operative o facilmente attivabili, anche grazie alla presenza dei medici di medicina generale. Per queste sedi sono necessari soltanto interventi di adeguamento strutturale e funzionale, utili a rendere pienamente fruibili i servizi.

La strategia regionale punta a rafforzare l’assistenza territoriale, quella più vicina ai cittadini, ricondotta sotto un’unica regia capace di semplificare l’accesso alle prestazioni e alleggerire la pressione sugli ospedali.

«Ho chiesto alla task force di ottenere nel più breve tempo possibile una fotografia chiara e oggettiva dello stato di realizzazione delle strutture previste – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Le Case e gli Ospedali di comunità saranno un pilastro fondamentale per organizzare l’offerta della sanità territoriale, decongestionare gli ospedali e garantire ai cittadini una presa in carico più rapida ed efficace».