Cronaca

Assalto al portavalori nel Brindisino, due arresti: il Comandante generale dei carabinieri elogia i militari intervenuti

lunedì 9 febbraio 2026

BRINDISI – Un intervento rapido, condotto in condizioni di estremo pericolo, che ha permesso di assicurare alla giustizia due dei presunti autori dell’assalto al portavalori avvenuto nella mattinata di oggi in provincia di Brindisi. Per l’operazione portata a termine dai carabinieri è arrivato il plauso diretto del Comandante generale dell’Arma, il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, il generale Luongo ha contattato telefonicamente il comandante della Legione Carabinieri Puglia e i comandanti provinciali di Brindisi e Lecce per esprimere il proprio sentito compiacimento ai militari impegnati nell’azione che ha condotto alla localizzazione e al successivo arresto di due componenti del commando.

«I militari dell’Arma hanno dimostrato, ancora una volta, grande coraggio e professionalità, intervenendo con tempestività e determinazione in un contesto di estremo pericolo», ha sottolineato il vertice dell’Arma, evidenziando come l’efficace risposta operativa abbia consentito non solo di contrastare l’azione criminale, ma soprattutto di tutelare l’incolumità dei cittadini presenti.

Un passaggio, quello sulla sicurezza pubblica, che rafforza il ruolo dell’Arma dei Carabinieri quale presidio fondamentale di legalità e sicurezza sul territorio, in un’area scossa da un episodio di particolare gravità.

Il generale Luongo ha inoltre espresso sentimenti di vicinanza al militare rimasto ferito durante le concitate fasi della cattura di uno degli arrestati. Il carabiniere è attualmente ricoverato in ospedale.

Sul fronte investigativo, infine, il Comandante generale ha garantito pieno sostegno operativo alle indagini, disponendo l’invio in Puglia di Reparti speciali dell’Arma per supportare le attività finalizzate all’identificazione e alla cattura degli altri componenti del commando responsabile dell’assalto.

Altri articoli
BrindisiSera
Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: due rapinatori arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento
09/02/2026
BRINDISI – Si è concluso con l’arresto di due dei malviventi coinvolti l’assalto armato al furgone portavalori avvenuto ...
BrindisiSera
Assalto armato sulla Statale 613: la presa di posizione del SIAP Puglia
09/02/2026
Brindisi, lunedì 9 febbraio 2026. Nella giornata odierna, lungo la Strada Statale 613, si è verificato un episodio di eccezionale ...
BrindisiSera
Auto in fiamme nella notte in via Egnazia a Brindisi, intervento dei vigili del fuoco
09/02/2026
BRINDISI – Paura nella notte in via Egnazia, nel quartiere Paradiso, dove un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme per cause ...
BrindisiSera
Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio della Regione Puglia Toni Matarrelli sull'assalto armato al portavalori di questa mattina
09/02/2026
 “L’assalto armato avvenuto questa mattina sulla Statale Lecce–Brindisi rappresenta un episodio di inaudita violenza che ha ...
CeglieSera
Il PTA di Ceglie Messapica, 2 marzo aumenterà il numero dei prelievi.
09/02/2026
Nelle agende Cup del Presidio territoriale di assistenza di Ceglie Messapica sarà incrementato, a partire da lunedì 2 marzo, il numero ...
Cronaca
Assalto armato a un portavalori sulla Brindisi-Lecce: colpi di kalashnikov e strada chiusa
09/02/2026
Un nuovo, grave episodio di criminalità ha scosso questa mattina la statale 613 Brindisi-Lecce, dove un commando armato ha assaltato un ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce