Assalto al portavalori nel Brindisino, due arresti: il Comandante generale dei carabinieri elogia i militari intervenuti

BRINDISI – Un intervento rapido, condotto in condizioni di estremo pericolo, che ha permesso di assicurare alla giustizia due dei presunti autori dell’assalto al portavalori avvenuto nella mattinata di oggi in provincia di Brindisi. Per l’operazione portata a termine dai carabinieri è arrivato il plauso diretto del Comandante generale dell’Arma, il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, il generale Luongo ha contattato telefonicamente il comandante della Legione Carabinieri Puglia e i comandanti provinciali di Brindisi e Lecce per esprimere il proprio sentito compiacimento ai militari impegnati nell’azione che ha condotto alla localizzazione e al successivo arresto di due componenti del commando.

«I militari dell’Arma hanno dimostrato, ancora una volta, grande coraggio e professionalità, intervenendo con tempestività e determinazione in un contesto di estremo pericolo», ha sottolineato il vertice dell’Arma, evidenziando come l’efficace risposta operativa abbia consentito non solo di contrastare l’azione criminale, ma soprattutto di tutelare l’incolumità dei cittadini presenti.

Un passaggio, quello sulla sicurezza pubblica, che rafforza il ruolo dell’Arma dei Carabinieri quale presidio fondamentale di legalità e sicurezza sul territorio, in un’area scossa da un episodio di particolare gravità.

Il generale Luongo ha inoltre espresso sentimenti di vicinanza al militare rimasto ferito durante le concitate fasi della cattura di uno degli arrestati. Il carabiniere è attualmente ricoverato in ospedale.

Sul fronte investigativo, infine, il Comandante generale ha garantito pieno sostegno operativo alle indagini, disponendo l’invio in Puglia di Reparti speciali dell’Arma per supportare le attività finalizzate all’identificazione e alla cattura degli altri componenti del commando responsabile dell’assalto.