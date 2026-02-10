Lavoro

Lavoro, 392 posti disponibili nel Brindisino: turismo e ristorazione trainano la domanda

martedì 10 febbraio 2026

ARPAL BRINDISI – Sono 45 gli annunci di lavoro attualmente attivi nell’Ambito territoriale di Brindisi, per un totale di 392 figure professionali ricercate. È quanto emerge dal 5° report settimanale 2026 elaborato da ARPAL Puglia, attraverso i Centri per l’impiego di Brindisi e provincia, e pubblicato sul portale regionale LavoroXTe.

Il report fotografa un mercato del lavoro dinamico e diversificato, con una forte richiesta concentrata soprattutto nel settore turismo e ristorazione, che guida la classifica con 245 posizioni aperte. Al secondo posto si colloca il comparto marketing, con 100 figure richieste, seguito da industria e metalmeccanica con 13 opportunità.

A seguire, il settore edilizia conta 11 posizioni disponibili, mentre l’ambito sanitario e socio-sanitario ricerca nove risorse. Il commercio offre sei opportunità lavorative, seguito dai trasporti con cinque figure ricercate. Chiudono il quadro il settore amministrativo-contabile, con due posizioni, e l’ambito ingegneristico, con una figura richiesta.

Il report segnala inoltre opportunità di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale in ambito europeo. Rimane costantemente aggiornata anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, insieme alle misure attive previste dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Tutte le offerte di lavoro, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale LavoroXTe Puglia, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Per restare aggiornati su annunci ed eventi di orientamento e ricerca attiva del lavoro, ARPAL Puglia consiglia di seguire anche la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre al portale SINTESI Brindisi e ai profili Google dei singoli Centri per l’impiego.

Per supporto, informazioni o assistenza, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori dei Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30, mentre il giovedì pomeriggio l’accesso è su appuntamento.

ARPAL Puglia, istituita con la legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, opera per favorire l’inclusione lavorativa, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e il supporto alle politiche attive sul territorio, in sinergia con imprese, enti e operatori accreditati.

