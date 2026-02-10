Rifiuti a Brindisi, il Cobas apre due fronti: stato di agitazione alla Teknoservice e vertenza cittadina per la chiusura del ciclo e la riduzione della Tari

ROCEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Il Sindacato Cobas apre 2 fronti sul problema rifiuti:
uno interno nei confronti della azienda e l’altro esterno per ridurre il costo della Tari con degli opportuni rimedi.
Il Sindacato Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori/trici della Teknoservice, ditta che nella città di Brindisi si occupa della raccolta dei rifiuti urbani,per delle problematiche aziendali che riguardano i lavoratori e per conseguire migliori risultati nella gestione dell’attuale servizio.
Il Cobas invita tutti a sostenere una vertenza cittadina denominata “Chiusura del ciclo dei rifiuti” con conseguente riduzione della Tari.
La vertenza vede coinvolti tutti ai diversi livelli:la stessa azienda , lavoratori,cittadini, Comune, Regione Puglia,organizzazioni sindacali.
La “Vertenza Rifiuti”parte dalla soluzione dei problemi interni alla azienda nella gestione del servizio ,unitamente alla necessità di svolgere controlli più serrati da parte della Amministrazione Comunale nei confronti della Teknoservice sul capitolato di appalto , della quanto mai necessaria bonifica della discarica di Autigno,contro la Regione per la mancata realizzazione degli impianti dell’umido e del recupero materiali di cui chiediamo la immediata realizzazione, della ricollocazione dei lavoratori lasciati a casa a causa dei sequestri giudiziari degli impianti CDR ed Autigno nella gestione Nubile.
In particolare nei confronti della azienda i temi su cui proponiamo lo stato di agitazione sono:
-differenze salariali con la ditta precedente, nonostante la firma di un accordo che prevedeva il rispetto degli stipendi;
-accelerare i tempi per l’apertura del nuovo capannone acquisito dalla azienda Teknoservice perché in quello attuale gli spazi di movimento sono quasi nulli,con grossi problemi di sicurezza;
-controllo dei mezzi perché alcuni ci sembra non rispettino la sicurezza;
-organizzazione del lavoro , anche se non è di nostra competenza, da migliorare allo scopo di dividere per bene le attività lavorative ; il tutto per migliorare il servizio ai cittadini;
-incrementare la campagna di informazione sulla corretta raccolta dei rifiuti , aumentare la percentuale della differenziata troppo bassa per una città che si definisce civile.
Lo scopo della nostra vertenza è quello di muoverci tutti nella stessa direzione per far pagare meno ai cittadini,di migliorare il servizio, di avere gli impianti mancanti , di ricollocare i lavoratori allora impiegati, delle necessarie bonifiche.
Per il Cobas
Roberto Aprile