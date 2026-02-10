Attualità

Erosione costiera, Ostuni ottiene circa 5 milioni di euro: progetto tra i primi in Puglia

martedì 10 febbraio 2026

Un passo decisivo nella difesa del litorale ostunese contro l’erosione costiera. Il progetto presentato dal Comune di Ostuni per la messa in sicurezza della fascia costiera a nord di Torre San Leonardo è stato ammesso e ritenuto finanziabile nella graduatoria regionale, con uno stanziamento di circa 5 milioni di euro. L’intervento si è classificato al quarto posto a livello regionale, confermando la qualità della proposta progettuale e la sua rilevanza strategica.

L’azione prevista punta alla protezione delle spiagge libere e dei cordoni dunali, elementi naturali fondamentali per contrastare l’avanzata del mare e preservare l’equilibrio ambientale della costa. Il progetto prevede la realizzazione di barriere sommerse, non visibili dalla riva, studiate per attenuare la forza del moto ondoso senza compromettere il paesaggio.

Accanto alle opere di difesa, sono previsti interventi di rinaturalizzazione attraverso l’utilizzo di vegetazione autoctona, capaci di rafforzare le dune e favorire il recupero degli habitat naturali. A completare l’intervento, la realizzazione di passerelle in legno, pensate per consentire una fruizione ordinata e sostenibile di uno dei tratti più delicati e frequentati del litorale ostunese.

Il risultato è frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione e uffici comunali. Un contributo determinante è arrivato dall’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia, dall’assessore al Demanio Giuseppe Tagliente, dal settore Finanziamenti, dall’assessore Fabrizio Monopoli e dall’ex assessora Francesca Pace, coinvolti nella fase di elaborazione e candidatura del progetto.

L’ammissione al finanziamento rappresenta un passaggio chiave nella strategia di tutela ambientale del Comune di Ostuni, che continua a puntare sulla qualità della progettazione e sulla capacità di intercettare risorse regionali ed europee per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale.

