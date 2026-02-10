Scuola

Lettera aperta di dissociazione di un nutrito gruppo di genitori dell' Istituto Comprensivo Commenda

martedì 10 febbraio 2026

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Noi genitori dell’Istituto Comprensivo Commenda riteniamo doveroso intervenire pubblicamente per prendere netta e formale distanza dalla cosiddetta “lettera aperta” recentemente apparsa sulla stampa e firmata in modo anonimo come “i genitori”. 

Tale iniziativa, per modalità e contenuti, non ci rappresenta. Nessuno di noi è stato informato preventivamente, coinvolto in un confronto o chiamato a condividere le affermazioni espresse. L’utilizzo di una firma generica lascia intendere una rappresentatività collettiva che respingiamo con decisione.

A differenza di quanto avvenuto in quella circostanza, noi ci mettiamo la faccia. Firmiamo questa presa di posizione con nome e cognome, assumendoci la responsabilità delle parole che scegliamo, perché crediamo che il dibattito pubblico, soprattutto quando riguarda la scuola e i nostri figli, non possa fondarsi su comunicazioni anonime.

Tra noi vi sono genitori favorevoli alla settimana corta e genitori contrari. Ma questo non è il punto.

Il tema dell’organizzazione scolastica può e deve essere oggetto di confronto serio, articolato e rispettoso. Ciò da cui ci dissociamo con fermezza sono i contenuti, i toni e le modalità della lettera anonima, che riteniamo lesivi dell’istituzione scolastica, dei suoi organi collegiali e del lavoro quotidiano svolto dalla comunità educante.

Siamo convinti che il rapporto scuola–famiglia debba basarsi su trasparenza, responsabilità, dialogo e rispetto reciproco, non su prese di posizione unilaterali che rischiano di alimentare confusione e tensioni inutili.

Riteniamo inoltre che l’Istituto Comprensivo Commenda sia una scuola di eccellenza, un patrimonio della nostra comunità, che merita rispetto e tutela. Per questo la difendiamo con convinzione, riconoscendo il valore del lavoro svolto dalla dirigenza, dai docenti e da tutto il personale scolastico.

Precisiamo inoltre che, considerati i tempi ristretti, non è stato possibile raccogliere il parere di tutti i genitori. L’elenco dei firmatari non è pertanto da intendersi come esaustivo e non si esclude che altri genitori, che si riconoscono in questa presa di distanza dalle affermazioni contenute nella lettera anonima, possano intraprendere analoghe iniziative.

Per queste ragioni abbiamo deciso di promuovere questa replica pubblica, per ribadire il nostro rispetto per la scuola, per chi la dirige e per chi ogni giorno vi lavora con professionalità e dedizione, nella convinzione che solo attraverso un confronto aperto e responsabile si possa realmente contribuire al bene della comunità scolastica.

I genitori firmatari dell’Istituto Comprensivo Commenda

Sara Sportillo, Francesca Mevoli, Ivana Falco, Daniela Esposito, Mauro Vacca, Rita Groen, Serena Martina, Gianluca Pulcini, Angelo Piliego Francesca Carruezzo, Silvia Gargaro, Marina Zongolo, Gianluigi De Maio, Marcello Pellegrino, Cristina Longo, Veronica Gorgoni, Catello Bataccia, Sara Leone, Rosa Fazio, Annelise Mastrangelo, Domenico Greco, Cosimo Profico, Manuela Martucci, Francesco Caloro, Gilda Palazzo, Luisa Lonero, Francesco Di Giulio, Antonella Corsa, Francesco Gianniello, Ilaria Piliego, Katia Semeraro, Gianluca Nuzzo, Chiara Sergio, Giovanna Giarratano, Raffaella Montagnaro, Andrea Martini, Giuseppe Tricarico, Francesco Marchetti, Sergio Maffei, Maira Greco, Manuela Calò, Lucio Carlucci, Lucia Sicilia, Addolorata Carrisi, Gianluca Fortunato, Simona Campo, Laura Tasco, Annamaria Zuccaro, Raniero Catalano, Debora Orlando, Antonella Parisi, Aldo Murataj, Blerta Dulaj, Giovanna Mangiatordi, Danilo Serse, Francesca Romaniello, Elisa D’Elicio, Francesco Chionna, Giuseppe Cota, Carmen Libardo, Luca Liguori, Benedetta Lazzaro, Francesca Tasco, Massimiliano Riso, Massimo Marinosci, Roberto Francioso, Ilaria Calò, Francesca Mazzei, Attilio Picoco, Monica Arisco, Gianluca Pisani, Francesco Alò, Stefania Alò, Maristella Cappelli, Roberta Malorzo, Alessandro Santoro, Gianluca Bruno, Rossella Bianco, Davide Cito, Annalisa Smalto, Vanessa Allegretti, Mariana Guttagliere, Veronica Nisi, Alessandra Guarino, Simone Fersini, Stefania De Turris, Valeria Vita, Marilyn Scardicchio, Michelangelo Argentieri, Roberta Pronat, Gianluca Vincenti, Emanuela Bufalo, Roberta Diviesto, Anne Laure Mouto Nyame, Daniela Ricchiuti, Ewa Elzbieta Hawryluk, Renato Zecca, Alessia Alba, Maurizio Petese, Maria Teresa Plebani, Armando Guadalupi, Giovanna Buonasperanza, Nadia Rando, Francesco Morleo, Giuseppe De Vito, Marika Serafini, Maria Ricchiuti, Pietro Pugliese, Giuseppe Tamborrino Daniela Ancora, Simona Taliento, Vittoria Scagliarini, Stella Milito

Altri articoli
BrindisiSera
Quando il rock passa dalle tastiere: “Rockin’ Piano” apre il Verdi in Rock 2026
10/02/2026
Il rock visto da una prospettiva meno scontata: quella delle tastiere. “Rockin’ Piano. Viaggio nel rock a tastiera” è il ...
BrindisiSera
Erosione costiera, Ostuni ottiene circa 5 milioni di euro: progetto tra i primi in Puglia
10/02/2026
Un passo decisivo nella difesa del litorale ostunese contro l’erosione costiera. Il progetto presentato dal Comune di Ostuni per la messa in ...
BrindisiSera
Movida sotto la lente d'ingrandimento a Brindisi: cinque locali sequestrati nel centro storico
10/02/2026
Brindisi – La movida del centro storico finisce sotto la lente della magistratura. Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito il ...
BrindisiSera
Francesco Sergi campione d’Europa EKF a squadre: secondo titolo continentale
10/02/2026
Ancora una volta sul tetto d’Europa. Francesco Sergi conquista il suo secondo titolo europeo EKF a squadre con la Nazionale Italiana Under 21, ...
OriaSera
Oria, lavori di Acquedotto Pugliese: sospensione idrica il 13 febbraio in alcune zone della città
10/02/2026
Acquedotto Pugliese avvierà interventi di miglioramento del servizio idrico nell’abitato del Comune di Oria (Brindisi). I lavori, ...
BrindisiSera
Contratto istituzionale di sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”, in Prefettura il punto sugli interventi finanziati
10/02/2026
Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, un incontro dedicato alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce