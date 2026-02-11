Dal mese di maggio voli diretti dalla Francia a Brindisi: il Salento punta sul turismo benessere

A partire da maggio la Francia sarà ancora più vicina al Salento grazie a una maxi operazione charter su Brindisi. Il tour operator francese ThalassoN1, specializzato nel segmento dei viaggi benessere, attiverà collegamenti diretti dagli aeroporti di Saint-Étienne, Lille, La Rochelle e Le Havre verso l’aeroporto del Salento.

Si tratta di un’operazione internazionale di rilievo, realizzata in partnership con Aeroporti di Puglia, che punta a intercettare un flusso consistente di turisti francesi interessati a un’offerta che coniuga relax, cultura, enogastronomia e paesaggi di pregio. I voli saranno operativi dall’inizio di maggio e contribuiranno a rafforzare la presenza della Puglia sui mercati esteri, confermando il crescente appeal della regione come destinazione di qualità.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato come l’accordo rappresenti “un ulteriore significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento del network internazionale di AdP”. La Francia, ha ricordato, si conferma tra i mercati di riferimento per la regione: nel 2025 i flussi da e per il Paese transalpino hanno generato circa 550mila passeggeri tra arrivi e partenze, contribuendo in maniera determinante ai risultati complessivi del sistema aeroportuale pugliese.

Secondo Vasile, i numeri sono il frutto di una strategia costruita nel tempo, basata su relazioni solide con i vettori e su una visione condivisa di sviluppo territoriale, capace di valorizzare le potenzialità turistiche ed economiche del Salento, sempre più attrattivo per un pubblico internazionale attento alla qualità e all’autenticità delle destinazioni.

Sulla stessa linea l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, che ha evidenziato la centralità strategica dell’aeroporto di Brindisi nel sistema della mobilità pugliese. I nuovi collegamenti charter, ha spiegato, rafforzano l’accessibilità del territorio e favoriscono uno sviluppo turistico più equilibrato durante l’intero arco dell’anno, grazie alla sinergia tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e operatori del settore.

Con questa operazione, Brindisi consolida il proprio ruolo di porta d’ingresso del Salento e amplia ulteriormente l’orizzonte internazionale della destinazione.