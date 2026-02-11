Politica

Ceglie Messapica, aumentano i prelievi quotidiani al PTA: grande soddisfazione del consigliere regionale Gioia

mercoledì 11 febbraio 2026

Esprimo grande soddisfazione per l’incremento del numero dei prelievi quotidiani presso il Presidio territoriale di assistenza di Ceglie Messapica, che a partire da lunedì 2 marzo passeranno a 32 prelievi programmati al giorno, dal lunedì al venerdì, oltre a quelli dedicati ai pazienti in Terapia anticoagulante orale (TAO).

Si tratta di un risultato concreto, che va nella direzione giusta: migliorare l’accesso ai servizi sanitari, ridurre i tempi di attesa e rendere la sanità territoriale sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini.

È particolarmente importante anche il lavoro quotidiano svolto dal PTA di Ceglie Messapica a supporto dell’Ospedale di Comunità, del Day service e dell’assistenza domiciliare, con i prelievi processati dal Laboratorio analisi dell’ospedale di Francavilla Fontana. Un sistema integrato che dimostra come la sanità di prossimità possa funzionare quando è organizzata, sostenuta e valorizzata.

Come consigliere regionale continuerò a lavorare affinché questi risultati non restino episodi isolati, ma diventino parte di una strategia stabile di rafforzamento della sanità territoriale, soprattutto nelle aree interne e nei comuni più piccoli. La salute non può aspettare, e il diritto alle cure deve essere garantito a tutti, senza disuguaglianze.Comprare vitamine e supplementi

 

Tommaso Gioia

Consigliere regionale della Puglia

Gruppo Decaro Presidente

