Eventi

Mesagne riscopre il terremoto del 1743 e la devozione alla Madonna del Carmine: incontro pubblico in Chiesa Madre

giovedì 12 febbraio 2026

Nell'ambito della Novena in preparazione alla Festa del Patrocinio (11-19 febbraio) della Madonna del Carmine, la comunità di Mesagne si ritrova per un importante e interessante incontro pubblico organizzato dal Comitato Feste Patronali di Mesagne e dalla Chiesa Madre di Mesagne, volto a riscoprire le radici storiche e teologiche di una devozione che dura da secoli.

L'approfondimento storico-scientifico sarà affidato al Prof. Paolo Sansò (Professore di Geografia fisica e Geomorfologia presso UNISALENTO). Il Prof. Sansò approfondirà gli aspetti geologici e sismici del territorio, analizzando in particolare il catastrofico terremoto del 20 febbraio 1743. Attraverso il rigore della scienza, verranno esaminati gli effetti del sisma nel Salento e le peculiarità geologiche del territorio che rendono Mesagne un caso straordinario. 

La sua analisi dell’impatto sul territorio messapico evidenzierà come quell'evento ha segnato e trasformato la nostra terra.
Don Gianluca Carriero (parroco della Chiesa Madre di Mesagne) nel suo intervento approfondirà l'evoluzione della devozione per la Madonna del Carmine nel tempo, raccontando come il sentimento popolare abbia trasformato la memoria del pericolo scampato in una protezione spirituale infinita. Evidenzierà come nel corso dei secoli quell'evento miracoloso abbia rafforzato il legame tra la città e la fede.


Moderatore della serata il dott. Sconosciuto Angelo (giornalista del Quotidiano di Puglia).
Appuntamento presso la Chiesa Madre di Mesagne, al cospetto del santo simulacro ligneo della nostra Protettrice, venerdì 13 febbraio alle ore 19:00.


Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

