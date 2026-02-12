Turismo

grande successo per la presentazione della Borsa sul Turismo Extralberghiero di Puglia alla BIT di Milano.

giovedì 12 febbraio 2026

Tutto pronto per l’importante evento turistico regionale della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero, che si terrà a Brindisi, presso Palazzo Nervegna, dal 5 al 7 marzo.

L’iniziativa, promossa da AIGO Confesercenti Puglia, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con Confesercenti Brindisi, Assoturismo e il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi, Unioncamere Puglia e CCIAA di Taranto-Brindisi, è stata presentata nella giornata di martedì 10 febbraio alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in svolgimento a Milano, all’interno del Padiglione della Regione Puglia, alla presenza di istituzioni, associazioni di categoria e mondo accademico.

Alla conferenza stampa di presentazione, coordinata dal giornalista Carlo Amatori, è intervenuto anche il neo Governatore della Puglia, Antonio Decaro, alla prima uscita ufficiale da Presidente della nostra Regione, il cui intervento ha dato più lustro all’evento, ribandendo la valenza economica e turistica della BTE. A rappresentare Brindisi è stata la vice sindaca con delega al Turismo, Giuliana Tedesco, confermando il ruolo centrale della città in riferimento al turismo extralberghiero e dando importanza alla necessità di pianificazione e alla corretta programmazione del settore. 

Per la Regione Puglia è intervenuta l’assessore al Turismo e alla Promozione territoriale Grazia Maria Starace, a testimonianza dell’impegno regionale nel sostenere i processi di qualificazione dell’ospitalità diffusa, partendo da una corretta pianificazione normativa per questo settore.  

Molto apprezzato l’intervento tecnico da parte del prof. Vito Roberto Santamato, docente di economia e gestione delle Imprese turistiche dell’Università degli Studi di Bari, rappresentante anche del comitato scientifico. Santamato ha spiegato i motivi alla base della necessità di avviare processi formativi, per esaltare la qualità dei servizi offerti.  Per AIGO Confesercenti Puglia, promotore dell’iniziativa, il presidente Michele Piccirillo ha illustrato le motivazioni per la realizzazione della BTE, partendo dall’interesse crescente nei confronti di questo settore da parte dell’utenza, con la conseguenza che le strutture extralberghiere si sono moltiplicate rapidamente in poco tempo.

La scelta di Brindisi come sede della BTE Puglia conferma la volontà di valorizzare una città, e la sua provincia, che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il comparto extralberghiero, diventando un punto di riferimento per l’accoglienza e la mobilità internazionale.

A rappresentare Confesercenti Brindisi, organizzatore dell’evento, é stato il direttore Antonio D’Amore, mentre per Assoturismo Confesercenti Brindisi ha portato il suo contributo il presidente Enzo Di Roma, che ha snocciolato la programmazione dell’evento di Brindisi, partendo dalla presenza di 17 Buyer esteri, tutti provenienti da Paesi che hanno il collegamento con l’aeroporto del Salento di Brindisi, tra cui in particolare Francia, Germania, Polonia, Inghilterra, ecc.

La BTE Puglia  offrirà agli operatori nuove opportunità di mercato creando un luogo stabile di confronto sulle trasformazioni che questo settore genera nei territori, favorendo la professionalizzazione dei gestori.

La manifestazione prevede: incontri B2B con buyer nazionali e internazionali, un’area espositiva dedicata a territori, associazioni e imprese, un programma scientifico curato dall’Università di Bari, con focus su normativa, sostenibilità, marketing, governance e qualità Confesercenti della Provincia di Brindisi dell’ospitalità, tavole rotonde, meeting e convegni tematici, in cui si potranno acquisire strumenti utili alla programmazione e alla gestione delle trasformazioni in atto nei territori. In sostanza, la BTE Puglia vuole essere un luogo di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità dell’ospitalità diffusa.  

