Ceglie Messapica, al Teatro Comunale va in scena “Tanto vale divertirsi”: la risata che sfida la tragedia

Prosegue la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela di Armamaxa Teatro, con uno spettacolo brillante e sorprendente: “Tanto vale divertirsi”, in scena sabato 14 febbraio alle ore 21.00.

Con la drammaturgia di Damiano Nirchio, lo spettacolo è ideato, diretto e interpretato da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci della Compagnia Uno&Trio, tre interpreti capaci di alternare ritmo, ironia e profondità in una messa in scena che conquista per energia e intelligenza.

“Tanto vale divertirsi” è un’opera molto emozionante che omaggia il kabarett, la rivista e la comicità del ‘900, ricca di musica e canto, che si ispira a fatti drammatici realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale. La trama si riferisce al periodo di permanenza nel campo di transito di Westerbork, in Olanda, dei maggiori attori comici ebrei del tempo, dove fu costruito un teatro e dove questi dovevano esibirsi per i loro carcerieri, in cambio di una momentanea immunità dai campi di sterminio. Una commedia che gioca con le fragilità umane, con le contraddizioni del quotidiano e con le dinamiche relazionali, restituendo al pubblico uno specchio divertente e, allo stesso tempo, spiazzante della realtà.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della prosa contemporanea e per chi desidera trascorrere una serata di San Valentino diversa dal solito, all’insegna del sorriso e dell’intelligenza teatrale.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e direttamente presso la biglietteria del Teatro Comunale. Per informazioni e prenotazioni: 389/2656069.

Prossimo appuntamento in programma, giovedì 19 febbraio, per la rassegna “SUL PALCO, lo spettacolo Barabba, con Silvio Barbiero, per la regia di Antonio Tarantino.

Informazioni botteghino

Intero / ridotto

Platea - € 18 / € 15

Galleria - € 13 / € 10

Galleria ridotto studenti - € 8