Allerta meteo arancione della Protezione civile: rischio idrogeologico su Brindisi e provincia per le prossime 10 ore

La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo con criticità arancione per rischio idrogeologico e temporali che interessa anche il territorio della Provincia di Brindisi.
Il provvedimento, valido dalle ore 14.00 di oggi e per le successive dieci ore, rientra nel sistema regionale di allertamento per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico adottato dalla Regione Puglia.
Le zone coinvolte
Secondo il bollettino ufficiale, l’allerta arancione riguarda in particolare:
Puglia centrale adriatica
Salento
Bacini del Lato e del Lenne
Il territorio della provincia di Brindisi rientra nella fascia della Puglia centrale adriatica e del Salento, risultando quindi direttamente interessato dalla criticità arancione.
I fenomeni previsti
Sono attese:
precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale;
quantitativi cumulati moderati, con possibili intensificazioni locali;
rovesci di forte intensità;
raffiche di vento sostenute;
attività elettrica frequente.
Il livello arancione indica una criticità moderata, con possibili fenomeni di allagamento in aree urbane, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e difficoltà nella viabilità, soprattutto nei punti già noti per criticità idrauliche.
Attenzione su Brindisi e comuni limitrofi
Nel territorio di Brindisi e nei comuni della fascia costiera e dell’entroterra provinciale si raccomanda particolare prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, quando i fenomeni potrebbero risultare più intensi.
Le autorità invitano a:
limitare gli spostamenti non necessari;
evitare sottopassi e zone soggette ad allagamento;
prestare attenzione a eventuali cadute di rami o oggetti a causa del vento;
seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione civile.