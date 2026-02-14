Meteo

Allerta meteo arancione della Protezione civile: rischio idrogeologico su Brindisi e provincia per le prossime 10 ore

sabato 14 febbraio 2026

La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo con criticità arancione per rischio idrogeologico e temporali che interessa anche il territorio della Provincia di Brindisi.

Il provvedimento, valido dalle ore 14.00 di oggi e per le successive dieci ore, rientra nel sistema regionale di allertamento per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico adottato dalla Regione Puglia.

Le zone coinvolte

Secondo il bollettino ufficiale, l’allerta arancione riguarda in particolare:

Puglia centrale adriatica

Salento

Bacini del Lato e del Lenne

Il territorio della provincia di Brindisi rientra nella fascia della Puglia centrale adriatica e del Salento, risultando quindi direttamente interessato dalla criticità arancione.

I fenomeni previsti

Sono attese:

precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale;

quantitativi cumulati moderati, con possibili intensificazioni locali;

rovesci di forte intensità;

raffiche di vento sostenute;

attività elettrica frequente.

Il livello arancione indica una criticità moderata, con possibili fenomeni di allagamento in aree urbane, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e difficoltà nella viabilità, soprattutto nei punti già noti per criticità idrauliche.

Attenzione su Brindisi e comuni limitrofi

Nel territorio di Brindisi e nei comuni della fascia costiera e dell’entroterra provinciale si raccomanda particolare prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, quando i fenomeni potrebbero risultare più intensi.

Le autorità invitano a:

limitare gli spostamenti non necessari;

evitare sottopassi e zone soggette ad allagamento;

prestare attenzione a eventuali cadute di rami o oggetti a causa del vento;

seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione civile.

