Il Brindisi vola al “Fanuzzi”: 2-0 al Massafra e primato difeso

Il Brindisi Football Club fa il suo dovere e regala un pomeriggio di entusiasmo alla città: 2-0 al Soccer Massafra nella 28ª giornata di Eccellenza Puglia, con il “Fanuzzi” che ancora una volta si conferma fortino biancazzurro.

Davanti al proprio pubblico, il Brindisi scende in campo con personalità e fame. La squadra sa di non poter sbagliare e interpreta la gara con maturità, spinta da una tifoseria che non ha mai fatto mancare sostegno e voce.

Dopo una prima fase di equilibrio, è Lobosco a sbloccare il risultato, facendo esplodere gli spalti. Un gol che libera tensione e accende definitivamente l’ambiente. Il Brindisi controlla, amministra, non concede spazi e nella ripresa trova anche il raddoppio con Bernaola, che mette in ghiaccio la partita.

Il Massafra prova a reagire, ma la retroguardia biancazzurra risponde con ordine e concentrazione. È la vittoria della solidità, della continuità, della consapevolezza.

Questi tre punti non sono soltanto numeri in classifica. Sono un segnale forte al campionato e a chi insegue. Il Brindisi resta in vetta e continua la sua corsa, con la città che torna a respirare entusiasmo e orgoglio calcistico.

Al “Fanuzzi” si è rivisto quel clima che appartiene alla storia biancazzurra: cori, bandiere, passione. E la squadra ha risposto nel modo migliore, con una prestazione concreta e determinata.

Il campionato entra nella fase decisiva, ma Brindisi c’è. Squadra e tifoseria camminano insieme. E quando il “Fanuzzi” spinge così, tutto diventa possibile.

Foto pagina Facebook Brindisi Football Club