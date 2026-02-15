Eventi

Latiano, famiglie protagoniste della sostenibilità: al centro “G. Zizzi” lo Swap Party dedicato al riuso e al baratto

domenica 15 febbraio 2026

A Latiano lo Swap Party che educa alla sostenibilità

In occasione della settimana di “M’illumino di meno”, l’iniziativa nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, il progetto La Tela Ambassador promuove un evento speciale dedicato alle famiglie del territorio: lo Swap Party.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio a Latiano presso il centro Polifunzionale “G. Zizzi” in via Roma 91, con due sessioni dedicate allo scambio: la mattina dalle 9:45 alle 11:45 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30.

Che cos’è lo Swap Party? Lo Swap Party è un evento basato esclusivamente sul baratto, senza l’uso di denaro. L’obiettivo è promuovere l’economia circolare e la sostenibilità a lungo termine, permettendo ai genitori di scambiare vestiti per bambini e giocattoli in ottimo stato. Non si tratta solo di un’occasione di risparmio, ma di un atto educativo: insegnare alle nuove generazioni l’importanza di prendersi cura del pianeta attraverso il riuso.

L’iniziativa nasce all’interno de “La Tela Ambassador”, un progetto promosso dalla piattaforma di supporto alla genitorialità “La Tela”, fondata da Carlotta Cerri nel 2015. La missione è offrire momenti gratuiti di confronto e divulgazione sul tema dell’educazione a lungo termine rivolti ai genitori.

L’evento non si esaurisce con lo scambio: tutti i capi e i giochi che non troveranno una nuova collocazione durante la giornata, verranno donati in beneficenza.

L’appuntamento si svolgerà in collaborazione con la ProLoco di Latiano, che ha deciso di sposare con entusiasmo la giornata del baratto.

L’organizzatrice, l’Ambassador Alessandra Mingolla, riferisce: “Crediamo che sia un dovere dei genitori insegnare ai bambini a rispettare il nostro pianeta e lo Swap Party è un modo concreto per mettere in pratica i valori di sostenibilità promossi dalla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico”.

Per ulteriori informazioni sul progetto La Tela e sui suoi valori, è possibile consultare il sito ufficiale: www.latela.com

