Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati

Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per aver rappresentato l’eccellenza italiana nel progetto World Life Strategies, promosso dall’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali (AEREC) e presentato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

La cerimonia si è svolta in occasione della 69ª Convocazione Nazionale AEREC, tenutasi nell’Aula dei Gruppi Parlamentari. A Giaimis, delegato Regione Puglia APAMRI-APS ed ex Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri in servizio al Comando Provinciale di Brindisi, è stato conferito anche il titolo di Consigliere Nazionale per le Relazioni Economiche e Culturali.

Il progetto World Life Strategies, avviato nel 2023, è stato selezionato tramite bando pubblico dal Commissariato per l’Expo presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ha avuto un ruolo centrale a Expo 2025 Osaka, con un summit dedicato il 2 luglio al Padiglione Italia.

I lavori sono stati aperti dal presidente AEREC Ernesto Carpintieri, dall’on. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, e dal sen. Giorgio Salvitti. A moderare l’incontro è stata l’avv. Giuliana D’Antuono, consigliera AEREC.

Tre i temi al centro del convegno: prevenzione e salute, ambiente ed energia, economia del terzo millennio.

Al termine, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e, in serata, il Gala Dinner a Palazzo Brancaccio, con i Premi Internazionali alla Carriera AEREC a personalità del mondo della cultura, del giornalismo e dell’impresa.

In questo contesto, il premio ad Antonio Giaimis rappresenta un motivo di orgoglio per Brindisi e per la Puglia, proiettati in una rete internazionale di innovazione, ricerca e benessere.