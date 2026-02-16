Apulia Express, dal 16 febbraio nuova fermata a Ostuni per i collegamenti veloci Lecce-Bari

Da lunedi 16 febbraio i servizi veloci Apulia Express del Regionale di Trenitalia che collegano ogni giorno Lecce e Bari in un ora e 25 minuti fermeranno anche a Ostuni.

Al mattino sono previste due partenze da Lecce:

alle 6.43 con arrivo a Bari Centrale alle 8.08 e fermate a Brindisi 7.06 7.07, Ostuni 7.24 7.25 e Monopoli 7.42 7.43;

alle 7.20 con arrivo a Bari Centrale alle 8.45 e fermate a Brindisi 7.43 7.44, Ostuni 8.01 8.02 e Monopoli 8.19 8.20.

Nel pomeriggio due le partenze da Bari Centrale:

alle 15.39 con arrivo a Lecce alle 17.04 e fermate a Monopoli 16.08 16.09, Ostuni 16.30 16.31 e Brindisi 16.42 16.43;

alle 17.45 con arrivo a Lecce alle 19.10 e fermate a Monopoli 18.08 18.09, Ostuni 18.25 18.26 e Brindisi 18.46 18.47.

In Puglia e stato completato il piano di ammodernamento della flotta del Regionale grazie al contributo della Regione Puglia. Sono 46 i nuovi treni elettrici di ultima generazione, monopiano e a doppio piano, gia in circolazione, piu tre gia in uso. La Puglia e cosi tra le regioni con la flotta piu giovane d Europa, con un eta media dei convogli di tre anni.

I nuovi treni possono raggiungere i 160 km h di velocita massima, sono riciclabili fino al 97 per cento e consentono una riduzione del 30 per cento dei consumi energetici rispetto ai convogli precedenti. A bordo sono disponibili posti per le bici, spazi per i bagagli, prese elettriche, videocamere a circuito chiuso con riprese in tempo reale e monitor informativi per i passeggeri. Presenti inoltre posti riservati alle persone con disabilita vicino alle porte di accesso e servizi igienici dedicati.