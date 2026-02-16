Lavoro, Arpal pubblica il 6 Report 2026: 410 posti disponibili in provincia di Brindisi
E online il 6 Report 2026 LavoroXte, con le offerte di lavoro gestite dai Centri per l Impiego di Brindisi e provincia.
Sono 53 gli annunci attivi per un totale di 410 persone da assumere, secondo l aggiornamento relativo al periodo 16 - 23 febbraio 2026 diffuso da Arpal Puglia.
I settori con piu richieste
Il comparto che concentra il maggior numero di posizioni aperte e quello del turismo e ristorazione, con 252 posti disponibili, a conferma della forte vocazione del territorio soprattutto in vista della stagione primaverile ed estiva.
Seguono:
Rete Eures: 60 opportunita
Edilizia, logistica e trasporti: 16
Tessile, elettromeccanico e metalmeccanico: 15
Commercio, alimentari, contabile, amministrativo, immobiliare e artigianato: 12
Socio sanitario e servizi alla persona: 6
Categorie protette, Art 1 e Art 18 L 68 99: 3
Le offerte riguardano l intero territorio provinciale, da Brindisi a Ostuni, passando per Francavilla Fontana e Mesagne, con possibilita diversificate sia per profili qualificati sia per candidati alla prima esperienza.
Come candidarsi
E possibile presentare la propria candidatura in tre modalita:
- tramite SPID direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it
- inviando via mail i moduli di candidatura
- recandosi personalmente presso i Centri per l Impiego negli orari di apertura
Tutte le offerte sono consultabili nel Report LavoroXte .