Lavoro, Arpal pubblica il 6 Report 2026: 410 posti disponibili in provincia di Brindisi

E online il 6 Report 2026 LavoroXte, con le offerte di lavoro gestite dai Centri per l Impiego di Brindisi e provincia.

Sono 53 gli annunci attivi per un totale di 410 persone da assumere, secondo l aggiornamento relativo al periodo 16 - 23 febbraio 2026 diffuso da Arpal Puglia.

I settori con piu richieste

Il comparto che concentra il maggior numero di posizioni aperte e quello del turismo e ristorazione, con 252 posti disponibili, a conferma della forte vocazione del territorio soprattutto in vista della stagione primaverile ed estiva.

Seguono:

Rete Eures: 60 opportunita

Edilizia, logistica e trasporti: 16

Tessile, elettromeccanico e metalmeccanico: 15

Commercio, alimentari, contabile, amministrativo, immobiliare e artigianato: 12

Socio sanitario e servizi alla persona: 6

Categorie protette, Art 1 e Art 18 L 68 99: 3

Le offerte riguardano l intero territorio provinciale, da Brindisi a Ostuni, passando per Francavilla Fontana e Mesagne, con possibilita diversificate sia per profili qualificati sia per candidati alla prima esperienza.

Come candidarsi

E possibile presentare la propria candidatura in tre modalita:

- tramite SPID direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it

- inviando via mail i moduli di candidatura

- recandosi personalmente presso i Centri per l Impiego negli orari di apertura

Tutte le offerte sono consultabili nel Report LavoroXte .