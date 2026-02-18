BTE Puglia 2026, a Brindisi dal 5 al 7 marzo la prima Borsa del turismo extralberghiero

Sarà Palazzo Granafei-Nervegna a ospitare, dal 5 al 7 marzo 2026, la prima edizione della Bte Puglia, la Borsa del turismo extralberghiero che punta a diventare un riferimento per tutto il comparto regionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un’occasione concreta di incontro tra domanda e offerta nel settore dell’ospitalità non alberghiera. Al centro dell’evento gli incontri B2B con buyer nazionali e internazionali, momento operativo fondamentale della manifestazione.

La Bte Puglia si rivolge a tutte le imprese dell’accoglienza extralberghiera pugliese: bed and breakfast, affittacamere, case vacanza imprenditoriali, agriturismi, ostelli e strutture ricettive non alberghiere che intendono presentare la propria offerta a operatori qualificati del mercato turistico.

Gli appuntamenti business to business saranno programmati in modo professionale, favorendo un confronto diretto tra gestori e operatori del settore. L’obiettivo è stimolare nuove collaborazioni commerciali, ampliare la visibilità delle strutture e consolidare rapporti con tour operator, agenzie di viaggio, piattaforme di distribuzione e buyer specializzati nei segmenti leisure, turismo esperienziale, borghi, cammini e turismo internazionale.

«Il turismo pugliese cresce, si diversifica e si internazionalizza. Per questo è fondamentale offrire agli operatori extralberghieri strumenti concreti per dialogare con il mercato. I B2B della Bte Puglia sono un’occasione reale di sviluppo, non un rituale formale», dichiara Michele Piccirillo, presidente regionale Aigo Confesercenti Puglia.

La partecipazione è gratuita. Gli operatori interessati possono prenotarsi inviando una mail a btepuglia@gmail.com oppure telefonando al numero 0831523190.

La Bte Puglia 2026 si propone così come un appuntamento strategico per l’intera filiera dell’accoglienza extralberghiera, uno spazio in cui i territori si raccontano, le imprese si strutturano e il mercato incontra la qualità dell’offerta turistica pugliese.