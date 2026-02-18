Paola Minaccioni a Fasano con l’ironia graffiante di “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”

Questa sera al Teatro Kennedy il nuovo appuntamento della Stagione di Prosa: una commedia lucida e toccante sull’universo femminile tra amicizia, vintage e il tempo che passa.

La Stagione di Prosa del Comune di Fasano, realizzata in collaborazione con Puglia Culture – Circuito Teatrale, prosegue il suo viaggio nel teatro contemporaneo ospitando una delle interpreti più versatili e amate del panorama italiano: Paola Minaccioni.

Questa sera, alle ore 20.30, il sipario del Teatro J.F. Kennedy si alzerà su “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”, testo della pluripremiata autrice americana Julia May Jonas, tradotto da Marta Salaroli, per la regia di Cristina Spina. Sul palco, insieme alla Minaccioni, un cast di eccellenza composto da Monica Nappo e Valentina Spalletta Tavella.

Prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo e dal Teatro Stabile del Veneto, lo spettacolo è una commedia graffiante che mette a nudo l’esperienza femminile contemporanea. Al centro della vicenda tre donne che lavorano nel mondo dell’abbigliamento vintage, una cornice che diventa metafora del tempo e del recupero di sé.

Tra abiti d’epoca e scatoloni, le protagoniste intrecciano le proprie esistenze affrontando i temi della solitudine e dell’amicizia, intesa come scudo contro le incertezze del presente. Lo spettacolo offre uno spaccato onesto su fragilità e desideri, esplorando con coraggio le paure legate al passare del tempo. Grazie alla scrittura di Julia May Jonas, l’ironia diventa una cura: il testo alterna momenti di comicità travolgente a passaggi di profonda malinconia, restituendo una visione lucida e toccante della realtà femminile.

«Siamo felici di accogliere Paola Minaccioni a Fasano – commenta l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli – in uno spettacolo che unisce il grande talento interpretativo a una riflessione necessaria e profonda sull’umanità contemporanea. Una serata che conferma l’alta qualità della nostra proposta culturale».

Informazioni e biglietteria

Orario: 20.30

Luogo: Teatro J.F. Kennedy, Fasano (BR)

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro e online sui circuiti autorizzati. Per informazioni su costi e riduzioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Fasano.