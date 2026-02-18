Ostuni, giornata di prevenzione pneumologica con screening gratuiti in piazza

Domenica 22 febbraio, dalle ore 9 alle 17, a Ostuni si terrà la prima edizione di “Respira Ostuni”, la Giornata per la prevenzione delle patologie respiratorie promossa dalla ASL Brindisi. L’iniziativa si svolgerà in via Ludovico Pepe 50, nel piazzale antistante la Banca di Credito Cooperativo.

La manifestazione è rivolta a tutti i cittadini del territorio brindisino e prevede screening gratuiti a cura del reparto di Pneumologia dell’Ospedale civile di Ostuni, diretto dal dottor Pierluigi Bracciale. Durante la giornata sarà possibile sottoporsi a spirometria ed ecografia pleuro-polmonare, esami fondamentali per la diagnosi precoce delle principali patologie respiratorie.

Alle ore 10.30 è prevista una cerimonia istituzionale: il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, consegnerà al reparto di Pneumologia un piatto in ceramica realizzato dalla ditta Carella, quale segno di riconoscenza per l’attività svolta a tutela della salute pubblica. Sono stati invitati i sindaci dei comuni limitrofi, consiglieri regionali e parlamentari del territorio, oltre alle autorità civili e militari.

L’evento rappresenta anche un momento simbolico di ringraziamento verso il personale sanitario dell’ospedale di Ostuni che, durante l’emergenza pandemica, operò in prima linea quando la struttura fu designata dalla Regione Puglia come ospedale Covid, garantendo assistenza e salvando numerose vite umane.