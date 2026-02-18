Attualità

Il generale Mannucci Benincasa in visita al Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi: ringraziamenti ai militari e focus su sicurezza e legalità

mercoledì 18 febbraio 2026

Oggi 18 febbraio 2026, al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, ha avuto luogo la visita del Generale di Divisione Iacopo MANNUCCI BENINCASA, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”.

L’alto Ufficiale, dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Leonardo Acquaro, si è intrattenuto con gli Ufficiali, i Comandanti delle Stazioni e le rappresentanze di tutti i reparti della provincia, nonché dell’Arma in congedo, cui ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’efficace opera di prevenzione e repressione dei reati attuata quotidianamente sul territorio dalle Compagnie di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni e dalle 23 Stazioni della linea territoriale dislocate nei 20 Comuni della Provincia, 17 dei quali presidiati unicamente dall’Arma dei Carabinieri, quale forza di polizia a competenza generale.

Il Comandante della Legione si è soffermato in particolar modo sulla figura del Carabiniere, quale operatore sociale e sostegno perenne alla collettività, sottolineando l’importanza dell’ascolto, quale primaria qualità che tutti i militari, di ogni ordine e grado, devono assicurare al cittadino, missione del loro quotidiano lavoro. Ha anche ricordato:

- la brillante operazione condotta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, in sinergia con i colleghi di Lecce, in occasione del recente assalto al furgone portavalori lungo la strada statale Brindisi-Lecce, che ha permesso di assicurare alla giustizia due spregiudicati individui, anteponendo la sicurezza della collettività alla loro stessa vita;

- l’efficace attività di contrasto alle truffe in danno degli anziani e la necessità di proseguire e intensificare gli incontri informativi grazie ai quali sono stati scongiurati ulteriori tentativi di truffa;

- il Maresciallo Carlo Legrottaglie, che ha perso la vita lo scorso 12 giugno a Francavilla Fontana nel corso di un conflitto a fuoco con due malviventi a pochi giorni dalla pensione, evidenziando l’importanza di proseguire quotidianamente con il massimo impegno nell’adempimento del proprio dovere, anche per onorare il sacrificio del collega.

Nel corso della visita il Generale MANNUCCI BENINCASA, che il 27 febbraio prossimo lascerà il comando destinato ad un importante incarico al Comando Generale dell’Arma, ha incontrato il Prefetto di Brindisi, il quale ha espresso il suo vivo apprezzamento per l’operato dell’Arma nella provincia brindisina.

 

cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

