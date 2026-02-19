Teatro

Silvio Barbiero porta in scena “Barabba” al Teatro Comunale di Ceglie Messapica: una rilettura moderna e intensa della figura evangelica

giovedì 19 febbraio 2026

Ritorna SUL PALCO: Piccola la rassegna di “Teatro da Camera” che trova casa nella stagione di prosa del Comune di Ceglie Messapica, con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela di Armamaxa Teatro. Sul Palco è un modo inedito di vivere il teatro, con una platea vuota e un palco pieno di sedie: l’attore è a due passi, ogni espressione, ogni batter di ciglio, ogni piccolo gesto non è perso da alcuna distanza. E in quel silenzio rispettoso e partecipato diventano essi stessi ‘attori’.

Protagonista, giovedì 19 febbraio, alle h. 21, sarà Silvio Barbiero che porterà in scena lo spettacolo “Barabba”, per la regia di Antonio Tarantino, una revisione moderna e profondamente umana della figura evangelica di Barabba.

In questo monologo denso di pathos, l’attore dà corpo e voce a un personaggio lacerato, sospeso tra rabbia, spaesamento e poesia. Non è soltanto l’uomo graziato al posto di un altro: è un essere umano che si confronta con il peso della sopravvivenza, con il senso della colpa, con l’enigma della redenzione e con una giustizia che spesso appare incomprensibile. Il testo di Tarantino, nella sua scrittura potente e visionaria, viene restituito in tutta la sua universalità emotiva. L’attualizzazione scenica mantiene viva la forza poetica dell’opera, trasformando la vicenda in una riflessione che parla al presente e interpella direttamente il pubblico.

“Barabba” è una performance intensa e spiazzante, capace di attraversare i temi più ardui dell’esistenza umana – la fragilità, il destino, la responsabilità – e di lasciare nello spettatore domande aperte, profonde, necessarie.

Prossimo appuntamento in programma, domenica 1 marzo, “Jucatúre”, spettacolo vincitore del Premio UBU 2013 come miglior testo straniero.

Informazioni botteghino

BARABBA – Spettacolo fuori abbonamento (max 50 spettatori)

Posto unico - € 13 / € 10 / € 8 (Intero / ridotto / ridotto studenti)

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e direttamente presso la biglietteria del Teatro Comunale. Per informazioni e prenotazioni: 389/2656069.

