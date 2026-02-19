Centro per l’Impiego riaperto a Mesagne. Confesercenti al fianco delle istituzioni per rafforzare lavoro, sviluppo e formazione anche per chi, meno giovane, ha perso il lavoro.

Inaugurato questa mattina, alla presenza delle autorità civili e religiose, il nuovo ufficio del Centro per l’Impiego della Provincia di Brindisi.Alla cerimonia hanno preso parte il direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano, il Prefetto Guido Aprea, il Presidente della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, la commissaria del Comune di Mesagne Maria Antonietta Olivieri, il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli, Monsignor Giovanni Intini, arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, e i sindaci dei Comuni di Latiano e San Vito dei Normanni.

Il taglio del nastro, alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti del sistema dei servizi per il lavoro, delle parti sociali e degli organi di informazione, ha sancito l’avvio ufficiale delle attività del nuovo ufficio, dotato di sei postazioni operative. Una struttura moderna e funzionale, frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Agenzia regionale, nata con l’obiettivo di garantire servizi efficienti e prossimità ai cittadini.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo, e la delegata cittadina Stefania Semeraro, che hanno espresso soddisfazione per un risultato frutto di lungimiranza amministrativa e di una visione condivisa di sviluppo. Entrambi hanno evidenziato come il potenziamento dei servizi per il lavoro rappresenti un passaggio strategico per sostenere le imprese locali, favorire l’occupazione giovanile e creare un collegamento stabile tra competenze e fabbisogni del sistema produttivo.

“Questa struttura – dichiara Piccirillo – non deve essere un punto di riferimento soltanto per i giovani, ma anche per gli adulti che, dopo aver perso il lavoro, si trovano nella necessità di ripensare il proprio percorso professionale. Una condizione che riguarda una fascia crescente di lavoratori maturi, spesso colpiti dalle trasformazioni del tessuto produttivo locale: dalle crisi industriali che hanno investito comparti strategici come il chimico energetico e l’indotto manifatturiero, alla progressiva diffusione di contratti discontinui che hanno ridotto la stabilità occupazionale”.

In questo scenario, il presidente Piccirillo richiama la necessità di investire in percorsi di formazione dedicati e realmente accessibili, pensati per chi, dopo anni di esperienza, si ritrova improvvisamente fuori dal mercato del lavoro e deve aggiornare o riconvertire le proprie competenze.

“La riqualificazione degli adulti è una priorità strategica – osserva - perché permette di non disperdere professionalità preziose e di offrire alle imprese figure adeguate ai nuovi fabbisogni del sistema produttivo”.

Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore sociale dell’iniziativa: il Centro per l’Impiego torna a essere punto di riferimento per lavoratori, lavoratrici, giovani in cerca di prima occupazione e per tutte le persone che necessitano di orientamento professionale e accompagnamento al lavoro. Particolare attenzione sarà riservata ai servizi di collocamento, all’incrocio tra domanda e offerta, al supporto all’autoimpiego e ai percorsi dedicati alle persone con fragilità.

Confesercenti ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare con le istituzioni e con ARPAL Puglia affinché domanda e offerta di lavoro possano trovare punti di incontro efficaci, contribuendo alla crescita occupazionale e al rafforzamento del sistema produttivo locale.