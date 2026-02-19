Allerta post-tempesta tra Oria e Torre Santa Susanna: Gioia mobilita la Regione per ripristino e assistenza alle famiglie

Riceviamo e pubblichiamo.

19 febbraio 2026 - Il consigliere segretario della Regione Puglia, Tommaso Gioia, manifesta profonda vicinanza alle comunità colpite dall’ondata di maltempo verificatasi la notte del 17 febbraio 2026 nell’area tra Torre Santa Susanna e Oria.

Le verifiche svolte evidenziano danni diffusi: alberi sradicati, cedimenti di recinzioni private e danneggiamenti a strutture fotovoltaiche, oltre a disagi alla viabilità. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e le squadre operative comunali sono al lavoro per la messa in sicurezza delle aree e il ripristino della circolazione.

I Comuni interessati hanno dichiarato lo stato di calamità e hanno avviato le procedure per l’attivazione degli strumenti di assistenza. Il consigliere Gioia esprime solidarietà concreta: è vicino ai sindaci, alle amministrazioni e alle famiglie colpite, segue costantemente gli sviluppi e si rende disponibile a intervenire direttamente sul territorio. Gioia proporrà che la Regione si attivi, in raccordo con gli enti locali, per sostenere gli interventi urgenti e le successive fasi di ripresa.

Dichiarazione del consigliere segretario Tommaso Gioia:

«Sono profondamente vicino a tutte le persone e alle comunità che stanno affrontando le conseguenze di questa grave perturbazione. La mia priorità è garantire supporto costante alle famiglie colpite e facilitare ogni intervento necessario per riportare sicurezza e normalità sul territorio. Mi attiverò con gli uffici regionali per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare gli interventi di assistenza.»

Ufficio stampa del consigliere segretario della Regione Puglia - Tommaso Gioia