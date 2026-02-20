Sport

Orgoglio brindisino sul tatami: quattro atleti della Pennetta Rosa conquistano Poom e Dan

venerdì 20 febbraio 2026

Ancora successi e grande soddisfazione per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” di Brindisi, che festeggia un nuovo e prestigioso traguardo: quattro giovani atleti hanno superato brillantemente gli esami di Poom e Dan, confermando la solidità tecnica e la qualità del lavoro svolto in palestra.

Le prove si sono svolte davanti alle commissioni della Federazione Italiana Taekwondo (FITA), unica federazione di Taekwondo in Italia riconosciuta dal CONI, da Sport e Salute e dal CIO. Un banco di prova severo, affrontato con determinazione e preparazione dai ragazzi brindisini.

Nel dettaglio:

Riccardo Ladisa ha conseguito il 1° Poom (grado di cintura nera riservato agli atleti under 15);

Errico Alessio e Palazzo De Nicola Edoardo hanno ottenuto il 3° Poom;

Federico Mevoli ha superato l’esame per il 3° Dan, ulteriore passo di crescita nel percorso agonistico e tecnico.

Un risultato che testimonia impegno, sacrificio e costanza, valori trasmessi quotidianamente dal Grand Master Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan, il più alto grado in Puglia. In 52 anni di insegnamento, il maestro Spinelli ha guidato ben 316 allievi al conseguimento della cintura nera: 90 hanno raggiunto il 2° Dan, 37 il 3° Dan e 6 il 4° Dan. Dodici atleti hanno inoltre ottenuto la qualifica di allenatore e 15 quella di arbitro, a dimostrazione di una scuola che forma non solo sportivi, ma anche futuri tecnici e dirigenti.

Grande l’orgoglio dei dirigenti, del direttore tecnico e delle famiglie dei ragazzi, che hanno condiviso ogni sacrificio e ogni traguardo. Un plauso particolare va proprio ai genitori, presenza costante e fondamentale nella crescita sportiva e personale degli atleti: senza il loro supporto, l’attività dell’associazione non sarebbe possibile.

Brindisi può guardare con fierezza a questi giovani talenti: sul tatami, ancora una volta, sventola alto il nome della città. 

