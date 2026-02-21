Attualità

Costa brindisina, dalla Regione Puglia oltre 30 milioni contro l’erosione per nuovi interventi nel 2026

sabato 21 febbraio 2026

La costa brindisina rientra nel piano straordinario della Regione Puglia per il contrasto all’erosione costiera. Tra fondi già assegnati e risorse in programmazione, sul territorio provinciale si concentrano interventi strutturali che superano complessivamente i 30 milioni di euro, con cantieri e gare previsti entro il 2026.

 

Quasi 5 milioni a Ostuni per Torre San Leonardo

Tra i progetti finanziati spicca quello del Comune di Ostuni, ammesso a finanziamento con quasi 5 milioni di euro per la messa in sicurezza della fascia costiera a nord di Torre San Leonardo. L’intervento, risultato quarto in graduatoria nell’ambito dell’avviso regionale, punta a contrastare l’arretramento della linea di costa e a proteggere infrastrutture e tratti di spiaggia particolarmente esposti alle mareggiate.

 

Il progetto rientra nel Programma regionale PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, che finanzia opere di difesa delle cosiddette “coste basse”, ovvero i litorali sabbiosi maggiormente soggetti a perdita di sedimenti.

 

Altri 26 milioni per le “coste alte”

Parallelamente, la Regione ha messo a disposizione 26 milioni di euro destinati agli interventi sulle “coste alte”, cioè tratti rocciosi e falesie a rischio crolli e frane. Risorse che potranno interessare anche porzioni del litorale brindisino caratterizzate da scogliere e pareti rocciose.

L’obiettivo è duplice: da un lato la messa in sicurezza dei tratti più critici, dall’altro la salvaguardia del patrimonio ambientale e turistico, fondamentale per l’economia locale.

 

Gare d’appalto entro il 2026

Secondo la programmazione regionale, entro il 2026 dovrebbero aprirsi gare d’appalto per circa 17 milioni di euro riferite a interventi nel territorio brindisino. Si tratta di opere strutturali che potrebbero comprendere ripascimenti, barriere soffolte, consolidamento delle scogliere e sistemi di difesa integrata.

La strategia regionale si inserisce in un piano più ampio di adattamento ai cambiamenti climatici, con azioni di “rinaturalizzazione” del litorale e difesa delle spiagge libere dall’avanzamento del mare.

 

Un tema centrale per il territorio

Negli ultimi anni la costa della provincia di Brindisi ha registrato episodi di forte erosione, con mareggiate che hanno compromesso stabilimenti balneari, accessi al mare e infrastrutture pubbliche. Le amministrazioni locali chiedono da tempo interventi strutturali e una pianificazione pluriennale capace di superare la logica dell’emergenza.

Con questi stanziamenti, la Regione punta a dare una risposta concreta a uno dei nodi ambientali più delicati del territorio, in vista delle prossime stagioni turistiche e con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e operatori economici.

 

