Madame in concerto a Ostuni: il 23 agosto l’Arena Bianca accende l’estate pugliese

Domenica 23 agosto Madame sarà protagonista a Ostuni per una delle tappe più attese del Tour Estate 2026. L’appuntamento è fissato alle ore 21.30 all’Arena Bianca, spazio che negli ultimi anni si è consolidato come punto di riferimento per la musica dal vivo in Puglia.

L’organizzazione è curata da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono già disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

La tappa di Ostuni rientra nel nuovo percorso live dell’artista, impegnata in quindici date lungo tutta la penisola. Uno spettacolo pensato per gli spazi all’aperto, dove il suono cambia ritmo e intensità: momenti più intimi, quasi a voce nuda, si alternano a passaggi più energici, con il ritmo a scandire la scena. Al centro resta la parola, con arrangiamenti originali che mettono in primo piano la scrittura.

Negli ultimi anni Madame ha costruito un’identità musicale riconoscibile, collocandosi tra urban, pop e canzone d’autore. Nei suoi brani convivono una scrittura diretta, talvolta quasi parlata, e una linea più introspettiva che scava nelle emozioni. Identità, relazioni e trasformazioni personali attraversano un repertorio che dal vivo trova una nuova veste, con i testi a guidare e la musica a modulare atmosfere e intensità.

Il Tour Estate 2026 segna un’ulteriore evoluzione del progetto live dell’artista: un lavoro di rilettura del repertorio e di ricerca sonora che punta a valorizzare la dimensione scenica fuori dallo studio di registrazione. La data di Ostuni si inserisce nel calendario del Sud Italia in una stagione estiva che continua a richiamare grandi nomi e pubblico trasversale.

Per il pubblico pugliese, quello del 23 agosto sarà un appuntamento da segnare in agenda: un’occasione per ascoltare dal vivo una delle voci più interessanti della scena italiana contemporanea in uno scenario suggestivo come quello dell’Arena Bianca. Tutte le informazioni su biglietti e modalità di accesso sono disponibili sui canali ufficiali dell’organizzazione e sul circuito TicketOne.