Il Brindisi Calcio vola a +5: Bernaola firma il successo sul Racale e vede il traguardo

BRINDISI – Non è stata la vittoria più semplice della stagione, ma è certamente una delle più pesanti. Al "Franco Fanuzzi", il Brindisi piega la resistenza di un coriaceo Atletico Racale per 1-0 e piazza quello che potrebbe essere l'allungo decisivo verso la promozione. In una giornata resa ancora più favorevole dal netto crollo del Bisceglie, travolto 5-1 a Taranto, gli uomini di Toto Ciullo si godono il primato solitario con un rassicurante +5 sulle inseguitrici.

La cronaca racconta di una partita spigolosa, tipica del finale di stagione in Eccellenza. Il Racale di mister Preite, schierato con un assetto prudente, ha chiuso ogni spazio per oltre un’ora, costringendo il Brindisi a un possesso palla insistito ma poco incisivo, con conclusioni dalla distanza che non hanno impensierito seriamente l’estremo difensore Passaseo.

La svolta arriva al 72’. Dopo una lunga fase di pressione guidata da Dellino e Marcheggiani, è Bernaola a trovare l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un’azione insistita nell’area salentina, il centrocampista biancazzurro è il più rapido ad avventarsi sul pallone vagante e a depositarlo in rete, facendo esplodere i circa 2.500 presenti sugli spalti.

Nel finale il Racale prova ad alzare il baricentro con i cambi dalla panchina, ma la difesa brindisina, con Tangorre e Luperto punti di riferimento, regge senza sbavature e accompagna la squadra fino al triplice fischio. Poi la notizia della pesante sconfitta del Bisceglie completa il quadro: il vantaggio in classifica si allarga e il traguardo della promozione appare sempre più vicino.

TABELLINO DELL'INCONTRO

BRINDISI - ATLETICO RACALE 1-0

Marcatore: 72' Bernaola (B)

Stadio: Franco Fanuzzi di Brindisi

Giornata: 30ª giornata - Eccellenza Puglia

Brindisi: Milan; Tangorre, Di Nunno, Luperto; Scardicchio, Pipitone, Bernaola, Zammillo; Lopez (75' Montinaro), Marcheggiani, Dellino. All.: Toto Ciullo.

Atl. Racale: Passaseo; Portaccio, Preite, Giglio; Moran, Flordelmundo (80' Greco), Milicevic, Pennetta; Romano, Centonze, Caputo. All.: Staff tecnico.

Arbitro: Sezione AIA competente

Note: Ammoniti Tangorre (B), Milicevic (R). Recupero 1' pt, 5' st.

Spettatori circa 2.500.