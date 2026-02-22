Sport

Il Brindisi Calcio vola a +5: Bernaola firma il successo sul Racale e vede il traguardo

domenica 22 febbraio 2026

BRINDISI – Non è stata la vittoria più semplice della stagione, ma è certamente una delle più pesanti. Al "Franco Fanuzzi", il Brindisi piega la resistenza di un coriaceo Atletico Racale per 1-0 e piazza quello che potrebbe essere l'allungo decisivo verso la promozione. In una giornata resa ancora più favorevole dal netto crollo del Bisceglie, travolto 5-1 a Taranto, gli uomini di Toto Ciullo si godono il primato solitario con un rassicurante +5 sulle inseguitrici.

La cronaca racconta di una partita spigolosa, tipica del finale di stagione in Eccellenza. Il Racale di mister Preite, schierato con un assetto prudente, ha chiuso ogni spazio per oltre un’ora, costringendo il Brindisi a un possesso palla insistito ma poco incisivo, con conclusioni dalla distanza che non hanno impensierito seriamente l’estremo difensore Passaseo.

La svolta arriva al 72’. Dopo una lunga fase di pressione guidata da Dellino e Marcheggiani, è Bernaola a trovare l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un’azione insistita nell’area salentina, il centrocampista biancazzurro è il più rapido ad avventarsi sul pallone vagante e a depositarlo in rete, facendo esplodere i circa 2.500 presenti sugli spalti.

Nel finale il Racale prova ad alzare il baricentro con i cambi dalla panchina, ma la difesa brindisina, con Tangorre e Luperto punti di riferimento, regge senza sbavature e accompagna la squadra fino al triplice fischio. Poi la notizia della pesante sconfitta del Bisceglie completa il quadro: il vantaggio in classifica si allarga e il traguardo della promozione appare sempre più vicino.

TABELLINO DELL'INCONTRO

BRINDISI - ATLETICO RACALE 1-0

Marcatore: 72' Bernaola (B)

Stadio: Franco Fanuzzi di Brindisi

Giornata: 30ª giornata - Eccellenza Puglia

Brindisi: Milan; Tangorre, Di Nunno, Luperto; Scardicchio, Pipitone, Bernaola, Zammillo; Lopez (75' Montinaro), Marcheggiani, Dellino. All.: Toto Ciullo.

Atl. Racale: Passaseo; Portaccio, Preite, Giglio; Moran, Flordelmundo (80' Greco), Milicevic, Pennetta; Romano, Centonze, Caputo. All.: Staff tecnico.

Arbitro: Sezione AIA competente

Note: Ammoniti Tangorre (B), Milicevic (R). Recupero 1' pt, 5' st.

Spettatori circa 2.500.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, torna il progetto contro bullismo e cyberbullismo promosso dal maestro Carmine Iaia: primo incontro al Morvillo Falcone Melissa Bassi
22/02/2026
BRINDISI – Non è stata la vittoria più semplice della stagione, ma è certamente una delle più pesanti. Al "Franco ...
BrindisiSera
Gran spettacolo a remi nel porto di Brindisi: domenica la prima regata regionale
22/02/2026
BRINDISI – Pronti, remi… via! Domenica 1 marzo 2026 il porto di Brindisi diventerà il palcoscenico della prima Regata Regionale ...
BrindisiSera
Don Cosimo Schena affida ai social una preghiera per il piccolo Domenico: «Meno rumore, più rispetto»
22/02/2026
A poche ore dalla tragica scomparsa del piccolo Domenico, due anni e mezzo, Don Cosimo Schena ha affidato ai social una lettera pubblica rivolta alla ...
BrindisiSera
Brindisi, indagine sul traffico illecito di rifiuti: sei arresti e vicesindaca indagata
22/02/2026
BRINDISI – L’inchiesta sul presunto traffico internazionale di rifiuti che ha coinvolto la Bri.Ecologica Srl si allarga e tocca anche ...
OstuniSera
Madame in concerto a Ostuni: il 23 agosto l’Arena Bianca accende l’estate pugliese
21/02/2026
Domenica 23 agosto Madame sarà protagonista a Ostuni per una delle tappe più attese del Tour Estate 2026. L’appuntamento è ...
BrindisiSera
Costa brindisina, dalla Regione Puglia oltre 30 milioni contro l’erosione per nuovi interventi nel 2026
21/02/2026
La costa brindisina rientra nel piano straordinario della Regione Puglia per il contrasto all’erosione costiera. Tra fondi già assegnati ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce