Il console della Lituania in visita al Comune di Fasano: focus su turismo e cultura con il volo diretto Bari-Kaunas

FASANO – Rafforzare i rapporti istituzionali e costruire nuove sinergie nei settori della cultura, dell’economia e del turismo internazionale. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto lo scorso 20 febbraio a Palazzo di Città tra l’assessore al Turismo del Comune di Fasano, Pier Francesco Palmariggi, e il Console onorario della Repubblica di Lituania per la Puglia e la Basilicata, Giuseppe Saracino.

Al centro del confronto, la possibilità di avviare collaborazioni strategiche capaci di valorizzare il territorio fasanese in un’ottica sempre più europea. Il Consolato della Repubblica di Lituania, con sede a Taranto, è infatti da tempo impegnato in un’intensa attività di internazionalizzazione, promuovendo protocolli d’intesa con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con il Dipartimento Jonico, oltre a sostenere scambi accademici attraverso i programmi Erasmus ed Erasmus+.

La visita istituzionale a Fasano rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione delle eccellenze locali nei circuiti europei di cooperazione, coinvolgendo anche realtà associative di rilievo come i distretti Rotary e Lions.

Un ruolo chiave in questa strategia è giocato dai collegamenti aerei. Grazie alla collaborazione tra il Consolato e Aeroporti di Puglia, è stato confermato il volo diretto Bari-Kaunas operato da Ryanair. La rotta tra il capoluogo pugliese e la città lituana rappresenta un’opportunità concreta per intensificare i flussi turistici in entrambe le direzioni.

Da un lato, consente ai pugliesi di scoprire la Lituania; dall’altro, favorisce l’arrivo di viaggiatori lituani sul territorio, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici, obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale di Fasano. Un ponte tra Puglia e Baltico che punta a trasformare i collegamenti aerei in occasioni di sviluppo culturale ed economico.