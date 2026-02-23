Politica

Il console della Lituania in visita al Comune di Fasano: focus su turismo e cultura con il volo diretto Bari-Kaunas

lunedì 23 febbraio 2026

FASANO – Rafforzare i rapporti istituzionali e costruire nuove sinergie nei settori della cultura, dell’economia e del turismo internazionale. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto lo scorso 20 febbraio a Palazzo di Città tra l’assessore al Turismo del Comune di Fasano, Pier Francesco Palmariggi, e il Console onorario della Repubblica di Lituania per la Puglia e la Basilicata, Giuseppe Saracino.

Al centro del confronto, la possibilità di avviare collaborazioni strategiche capaci di valorizzare il territorio fasanese in un’ottica sempre più europea. Il Consolato della Repubblica di Lituania, con sede a Taranto, è infatti da tempo impegnato in un’intensa attività di internazionalizzazione, promuovendo protocolli d’intesa con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con il Dipartimento Jonico, oltre a sostenere scambi accademici attraverso i programmi Erasmus ed Erasmus+.

La visita istituzionale a Fasano rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione delle eccellenze locali nei circuiti europei di cooperazione, coinvolgendo anche realtà associative di rilievo come i distretti Rotary e Lions.

Un ruolo chiave in questa strategia è giocato dai collegamenti aerei. Grazie alla collaborazione tra il Consolato e Aeroporti di Puglia, è stato confermato il volo diretto Bari-Kaunas operato da Ryanair. La rotta tra il capoluogo pugliese e la città lituana rappresenta un’opportunità concreta per intensificare i flussi turistici in entrambe le direzioni.

Da un lato, consente ai pugliesi di scoprire la Lituania; dall’altro, favorisce l’arrivo di viaggiatori lituani sul territorio, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici, obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale di Fasano. Un ponte tra Puglia e Baltico che punta a trasformare i collegamenti aerei in occasioni di sviluppo culturale ed economico.

Altri articoli
BrindisiSera
Carovigno, controlli straordinari dei carabinieri: due denunce e cinque segnalazioni per droga
23/02/2026
Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” a Carovigno, dove i carabinieri della Compagnia di San Vito dei ...
BrindisiSera
L'Aurora Volley Brindisi espugna Surbo: 3-1 alla Frimarc tra emergenza e maturità
23/02/2026
Aurora Volley Brindisi espugna Surbo: 3-1 alla Frimarc tra emergenza e maturità Prestazione di spessore per l’Aurora Volley Brindisi, ...
BrindisiSera
Brindisi campione di solidarietà: raccolte 4.847 confezioni di farmaci per oltre 5mila indigenti durante le Giornate 2026 del Banco Farmaceutico
22/02/2026
Donare un farmaco per chi non può permetterselo: questa la missione che da oltre vent’anni caratterizza l’azione del Banco ...
BrindisiSera
I Lions ed i Leo di Fasano donano una panchina bianca alla scuola “G. Pascoli”
22/02/2026
Venerdì 27 febbraio alle ore 9,30 nel plesso “G. Pascoli” dell’IC “Giovanni XXIII – Pascoli” di Fasano ...
BrindisiSera
Il Brindisi Calcio vola a +5: Bernaola firma il successo sul Racale e vede il traguardo
22/02/2026
BRINDISI – Non è stata la vittoria più semplice della stagione, ma è certamente una delle più pesanti. Al "Franco ...
BrindisiSera
Brindisi, torna il progetto contro bullismo e cyberbullismo promosso dal maestro Carmine Iaia: primo incontro al Morvillo Falcone Melissa Bassi
22/02/2026
Ritorna, nelle scuole di ogni ordine e grado, il progetto educativo contro il bullismo ed il cyberbullismo promosso dal maestro Carmine Iaia in ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce