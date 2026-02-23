Attualità

L’ASSOCIAZIONE DONNE PER LE DONNE DI SAN MICHELE SALENTINO VA A SANREMO CON IL “FICO POETICO”

lunedì 23 febbraio 2026

“FICO POETICO”

L’associazione Donne per le Donne di San Michele Salentino, in collaborazione con l’assessorato comunale alle Pari Opportunità, sarà protagonista a Villa Nobel in occasione del “Sanremo Extrafestival”, uno degli appuntamenti collaterali più seguiti del Festival di Sanremo.

La partecipazione si inserisce in un progetto condiviso con la Regione Puglia, partner per il terzo anno consecutivo del media hub allestito in una delle sedi più prestigiose della città ligure. San Michele Salentino insieme ad altre comunità del territorio regionale rappresenterà la Puglia. Villa Nobel ospiterà le emittenti del Gruppo Mediaset, tra cui Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba, insieme a Radio Divina e Lady Radio. Dal 24 febbraio artisti e ospiti saranno presenti per dirette radiofoniche e contenuti dedicati al Festival. L’ampia copertura mediatica offrirà una vetrina nazionale di grande rilievo.

In questo contesto l’associazione Donne per le Donne, oltre ad offrire agli ospiti i tradizionali panzerotti fritti, presenterà il “Fico Poetico”, espressione autentica dell’incontro tra tradizione e cultura. Il fico mandorlato dell’azienda Barletta sarà accompagnato da versi poetici che richiamano il lavoro dell’Associazione Attacco Poetico.

«La nostra presenza a Sanremo non è solo di immagine – dichiara la presidente Katia Esmeralda Giannone – ma rappresenta la valorizzazione dei tanti progetti che il gruppo porta avanti da tempo nell’ambito dell’ascolto, dell’accoglienza, del supporto psicologico, della consulenza legale e dell’orientamento lavorativo gratuito per contrastare violenza, discriminazione e abusi».

«Come Amministrazione comunale – spiegano il sindaco Giovanni Allegrini e l’assessore Angela Martucci - siamo orgogliosi di questa esperienza, che rappresenta l’identità autentica della nostra comunità: radicata nelle tradizioni, capace di esprimersi attraverso la poesia e fortemente impegnata contro la violenza di genere. È il segno di una comunità che investe nelle relazioni, sostiene il talento femminile e promuove una cultura libera da ogni forma di violenza e disparità».

La delegazione che prenderà parte all’esperienza sanremese sarà composta da donne artigiane, braccianti agricole e casalinghe. Donne che ogni giorno mettono in comune competenze, energie e speranze. Donne che credono nella forza della collaborazione e nella possibilità di costruire percorsi nuovi, fondati sul rispetto e sulla pari dignità.

 

Altri articoli
BrindisiSera
La Dinamo regge l’urto e supera Messina 70-63 conquistando la decima vittoria casalinga
23/02/2026
La Dinamo Brindisi continua a costruire le proprie certezze tra le mura amiche e supera l’Ecojump Messina Basket School con il punteggio di ...
FasanoSera
La Olio Pantaleo Fasano torna alla vittoria contro il Gruppo Formula3 Messina ritrovando la sesta posizione in classifica.
23/02/2026
Le gialloblù di coach Paolo Totero non sbagliano e contro il fanalino di coda Gruppo Formula3 Messina portano a casa l’intera posta in ...
BrindisiSera
Carovigno, controlli straordinari dei carabinieri: due denunce e cinque segnalazioni per droga
23/02/2026
Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” a Carovigno, dove i carabinieri della Compagnia di San Vito dei ...
FasanoSera
Il console della Lituania in visita al Comune di Fasano: focus su turismo e cultura con il volo diretto Bari-Kaunas
23/02/2026
FASANO – Rafforzare i rapporti istituzionali e costruire nuove sinergie nei settori della cultura, dell’economia e del turismo ...
BrindisiSera
L'Aurora Volley Brindisi espugna Surbo: 3-1 alla Frimarc tra emergenza e maturità
23/02/2026
Aurora Volley Brindisi espugna Surbo: 3-1 alla Frimarc tra emergenza e maturità Prestazione di spessore per l’Aurora Volley Brindisi, ...
BrindisiSera
Brindisi campione di solidarietà: raccolte 4.847 confezioni di farmaci per oltre 5mila indigenti durante le Giornate 2026 del Banco Farmaceutico
22/02/2026
Donare un farmaco per chi non può permetterselo: questa la missione che da oltre vent’anni caratterizza l’azione del Banco ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce