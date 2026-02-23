Arpal Brindisi annuncia 519 posti di lavoro attivi in provincia: boom del settore turismo con 349 figure ricercate

BRINDISI – Sono 79 gli annunci attivi per un totale di 519 figure professionali ricercate nei diversi settori produttivi del territorio. È quanto emerge dal settimo report settimanale 2026 elaborato da ARPAL Puglia per l’Ambito territoriale di Brindisi, che fotografa un mercato del lavoro dinamico e con opportunità diversificate.

A trainare la domanda è il comparto turismo e ristorazione, che concentra da solo 349 posizioni aperte, confermandosi settore strategico per l’economia locale. Segue il marketing con 100 risorse richieste, mentre il commercio conta 12 opportunità. Dieci le figure ricercate rispettivamente nei trasporti e nell’edilizia.

Il report segnala inoltre nove posizioni nel metalmeccanico e otto nell’industria. Sei i posti disponibili in ambito sanitario e cinque nel settore dei servizi. Più contenuta, ma comunque presente, la richiesta nel comparto contabile e nell’artigianato, con due figure ciascuno. Una posizione per settore, infine, nei servizi alla persona, logistica, amministrativo ed elettromeccanico.

Le offerte sono pubblicate sul portale regionale LavoroXTe Puglia, attraverso il quale è possibile candidarsi direttamente tramite Spid. Tutte le opportunità sono rivolte a entrambi i sessi.

Non mancano le occasioni oltreconfine: il report include anche proposte di lavoro e formazione all’estero promosse dalla rete EURES, che sostiene la mobilità professionale in ambito europeo.

Aggiornata anche la sezione dedicata ai percorsi formativi per diplomati e disoccupati, insieme alle opportunità legate ai programmi Garanzia Giovani e Neet, strumenti pensati per favorire l’inserimento lavorativo dei più giovani.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi, operativi nelle sedi di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

ARPAL Puglia, istituita con legge regionale nel 2018, coordina i Centri per l’impiego e promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo l’inclusione e l’accesso alle opportunità professionali su tutto il territorio regionale.