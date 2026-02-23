 Brindisi cerca 9 giovani talenti da tutto il mondo per costruire città più sostenibili nel Mediterraneo

BRINDISI - È aperta Move to Planet Be, nuova azione di promozione del territorio e campagna internazionale di attrazione talenti promossa da Fondazione Just B ETS come partner del progetto europeo ENERGIE (Interreg Grecia–Italia), coordinato da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia.

L’obiettivo è selezionare 9 giovani professionisti under 35 provenienti da tutto il mondo, chiamati a impegnarsi per lavorare a progetti di rigenerazione urbana per ridurre l’impatto ambientale tra Brindisi, Matera e Aigialeia (Grecia).

Il nome dell’iniziativa, pensato per un pubblico internazionale, è un invito a scegliere il Sud per vivere e lavorare. Si rivolge a talenti che vogliono mettersi in gioco contribuendo a progetti per città più vivibili e belle, con un’attenzione concreta all’ambiente e alle comunità. I professionisti selezionati riceveranno un incarico professionale retribuito di 25.000 euro (oltre IVA) e lavoreranno sul campo, a stretto contatto con enti e comunità locali.

«Questa iniziativa si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha rafforzato l’attrattività di Brindisi, contribuendo alla crescita del turismo e dell’interesse internazionale verso la città. Dalla prima campagna per nomadi digitali, Sea Working, all'inserimento di Airbnb tra le 20 migliori destinazioni al mondo per il lavoro da remoto, abbiamo costruito un posizionamento chiaro, a cui oggi aggiungiamo una nuova campagna internazionale che sta già accogliendo candidature da tutto il mondo.»

Emma Taveri, Presidente Fondazione Just B ETS L’iniziativa verrà presentata mercoledì 25 febbraio, dalle 17:00 alle 20:00, presso l’Ex Convento di Santa Chiara a Brindisi, in occasione dell’Info Day del progetto ENERGIE.

Interverrà, tra gli altri, Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, che presenterà la strategia regionale di attrazione dei talenti “Mare a Sinistra”, insieme a relatori e professionisti che condivideranno storie di chi ha scelto la Puglia e Brindisi per vivere, lavorare e contribuire allo sviluppo del Sud.

Le candidature sono aperte fino al 27 febbraio 2026 su www.movetoplanetbe.org L’avviso pubblico è disponibile sul sito di ARTI (Regione Puglia) al seguente link: www.arti.puglia.it/amm-trasparente/9-experts-energie