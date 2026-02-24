Sport

Brindisi, taekwondo: record per il Grand Master Cosimo Spinelli, leader nelle forme ( Taegeuk e Poomsae)

martedì 24 febbraio 2026

Nuovi riconoscimenti a livello interregionale per il Grand Master Cosimo Spinelli cintura nera 9° Dan (il più alto grado della Puglia).

Spinelli ha appena conquistato la medaglia d’oro al termine delle gare svolte domenica scorsa, al Palaflorio di Bari per i campionati interregionali di Taekwondo e Parataekwondo categoria (Forme).

Presenti 45 società provenienti da alcune regioni della penisola più Sicilia, per un totale di 700 atleti partecipanti. Il merito di tutto ciò va all’instancabile Presidente del Comitato FITA Puglia, Arch. Dott. Martino Montanaro

Visto l’alto numero di iscritti, le competizioni si sono svolte su 4 quadrati, la manifestazione ha avuto una durata di 12 ore. Il Grand master Spinelli, grazie ad una perfetta prestazione,eseguita nella categoria Grand Master, esibendosi nelle forme “Sipjin e Hansoo”, ha conquistato la medaglia d’oro e laureandosi per la 25^ volta campiona interregionale.

Finita l’esibizione, il pubblico che gremiva gli spalti del palasport in ogni ordine di posto, ha conferito a Spinelli (essendo il più anziano della Federazione e il più alto in grado), una standing-ovatione.

A livello agonistico, questa è la 105ma medaglia conquistata: è salito sul podio, 80 volte al primo posto; 18 volte al secondo posto e 7 volte al 3 posto.

 

Per un atleta diversamente giovane, è un record.

Altri articoli
BrindisiSera
Il Perrino illumina la memoria: al via la mostra su Sarajevo trent’anni dopo la guerra
24/02/2026
BRINDISI – L’ospedale Perrino si prepara ad accogliere la mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo. Lettere dalla ...
BrindisiSera
Appia Rugby travolge Santeramo 67-21 e conquista il girone con due giornate di anticipo
24/02/2026
Appia Rugby corsaro a Santeramo, trionfa nel big-match della 9^ giornata del girone appulo-calabro della Serie C di Rugby e si laurea campione del ...
BrindisiSera
Carabinieri e Co.Tu.Le.Vi uniscono le forze: nel Salento nasce una rete interprovinciale contro la violenza di genere
24/02/2026
LECCE – Un’alleanza mai strutturata prima su scala interprovinciale tra forze dell’ordine e terzo settore per contrastare la ...
Torre Santa Susan..
Torre Santa Susanna, controlli ad alto impatto dei Carabinieri: cinque denunce per truffa, nel mirino raggiri agli anziani
24/02/2026
TORRE SANTA SUSANNA – Cinque persone denunciate per truffa al termine di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal ...
BrindisiSera
 Brindisi cerca 9 giovani talenti da tutto il mondo per costruire città più sostenibili nel Mediterraneo
23/02/2026
BRINDISI - È aperta Move to Planet Be, nuova azione di promozione del territorio e campagna internazionale di attrazione talenti promossa da ...
BrindisiSera
Arpal Brindisi annuncia 519 posti di lavoro attivi in provincia: boom del settore turismo con 349 figure ricercate
23/02/2026
BRINDISI – Sono 79 gli annunci attivi per un totale di 519 figure professionali ricercate nei diversi settori produttivi del territorio. ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce