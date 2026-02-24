Brindisi, taekwondo: record per il Grand Master Cosimo Spinelli, leader nelle forme ( Taegeuk e Poomsae)

Nuovi riconoscimenti a livello interregionale per il Grand Master Cosimo Spinelli cintura nera 9° Dan (il più alto grado della Puglia).

Spinelli ha appena conquistato la medaglia d’oro al termine delle gare svolte domenica scorsa, al Palaflorio di Bari per i campionati interregionali di Taekwondo e Parataekwondo categoria (Forme).

Presenti 45 società provenienti da alcune regioni della penisola più Sicilia, per un totale di 700 atleti partecipanti. Il merito di tutto ciò va all’instancabile Presidente del Comitato FITA Puglia, Arch. Dott. Martino Montanaro

Visto l’alto numero di iscritti, le competizioni si sono svolte su 4 quadrati, la manifestazione ha avuto una durata di 12 ore. Il Grand master Spinelli, grazie ad una perfetta prestazione,eseguita nella categoria Grand Master, esibendosi nelle forme “Sipjin e Hansoo”, ha conquistato la medaglia d’oro e laureandosi per la 25^ volta campiona interregionale.

Finita l’esibizione, il pubblico che gremiva gli spalti del palasport in ogni ordine di posto, ha conferito a Spinelli (essendo il più anziano della Federazione e il più alto in grado), una standing-ovatione.

A livello agonistico, questa è la 105ma medaglia conquistata: è salito sul podio, 80 volte al primo posto; 18 volte al secondo posto e 7 volte al 3 posto.

Per un atleta diversamente giovane, è un record.