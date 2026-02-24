Attualità

Carabinieri e Co.Tu.Le.Vi uniscono le forze: nel Salento nasce una rete interprovinciale contro la violenza di genere

martedì 24 febbraio 2026

LECCE – Un’alleanza mai strutturata prima su scala interprovinciale tra forze dell’ordine e terzo settore per contrastare la violenza di genere. È stato firmato questa mattina, nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, un Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’associazione CO.TU.LE.VI. (Contro Tutte Le Violenze), destinato a cambiare l’approccio operativo nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

A sottoscrivere l’accordo sono stati i comandanti provinciali dei Carabinieri: il colonnello Andrea Siazzu per Lecce, il colonnello Leonardo Acquaro per Brindisi e il colonnello Antonio Marinucci per Taranto, insieme alla presidente dell’associazione, Aurora Ranno.

L’intesa segna un passo significativo nella costruzione di una rete territoriale ancora più solida, con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi, coordinati e multidisciplinari a tutela delle vittime, in particolare donne, minori e persone in condizioni di vulnerabilità.

Tra le novità più rilevanti, l’attivazione di canali di comunicazione diretti tra i presìdi territoriali dell’Arma e i centri dell’associazione, così da ridurre i tempi di intervento e rendere immediato il contatto con professionisti qualificati. Prevista anche la condivisione di buone prassi operative per l’accoglienza e l’accompagnamento delle vittime nei percorsi di denuncia e protezione, oltre all’organizzazione di attività formative congiunte per rafforzare le competenze specifiche nella gestione dei casi di violenza domestica e di genere.

Il protocollo prevede inoltre iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti giovanili del territorio salentino, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e della legalità, agendo sul fronte della prevenzione oltre che su quello repressivo.

Elemento centrale dell’accordo è l’istituzione di uno sportello con sede a Lecce, già operativo da remoto, che consentirà un accesso più rapido ai servizi di ascolto e supporto. Un presidio che si inserisce in una rete più ampia: l’associazione Co.Tu.Le.Vi, nata a Trapani nel 2012 – con le prime attività avviate già nel 2008 attraverso lo Sportello Antiviolenza “Diana” all’interno del Tribunale – ha progressivamente esteso la propria presenza in diverse regioni italiane, dalla Sicilia alla Sardegna, fino al Lazio. Con la firma odierna, la Puglia entra ufficialmente in questa rete.

La sinergia tra istituzioni e realtà del terzo settore punta a intercettare precocemente le situazioni di rischio, offrendo un sostegno concreto e continuativo alle vittime. Non solo repressione dei reati, dunque, ma prevenzione strutturata, ascolto e prossimità come strumenti fondamentali di tutela.

Con questo protocollo, l’Arma dei Carabinieri e Co.Tu.Le.Vi rafforzano un impegno che diventa ora sistemico e coordinato su tre province, segnando un precedente significativo nel panorama regionale della lotta alla violenza di genere.

