Eventi

Il Perrino illumina la memoria: al via la mostra su Sarajevo trent’anni dopo la guerra

martedì 24 febbraio 2026

BRINDISI – L’ospedale Perrino si prepara ad accogliere la mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo. Lettere dalla città sotto assedio”, inaugurazione in programma mercoledì 25 febbraio alle 12.30 nel porticato della struttura sanitaria. Per annunciare l’evento, da questa sera un’immagine dell’esposizione viene proiettata sulla facciata monumentale dell’ospedale.

Il progetto è curato dal giornalista Franco Giuliano che nel 1995 fu inviato de La Gazzetta del Mezzogiorno in Bosnia. A trent’anni dagli Accordi di Dayton ha realizzato un volume bilingue, italiano e bosniaco, edito da Cacucci. Dopo le tappe di Bari e Conversano, la mostra arriva a Brindisi e resterà aperta fino al 30 aprile.

L’esposizione ripercorre la tragedia che tra il 1992 e il 1995 sconvolse i Balcani e in particolare la città di Sarajevo. Il percorso, arricchito da contenuti multimediali, propone documenti, reportage, video, interviste e testimonianze, oltre alle lettere scritte durante l’assedio da centinaia di bambini di Sarajevo e pubblicate all’epoca sulla Gazzetta. A quelle lettere risposero coetanei pugliesi, dando vita a uno scambio umano e culturale di grande valore, oggi particolarmente significativo nel contesto storico attuale.

Si tratta, come sottolineato dal curatore scientifico, di un’iniziativa dal forte valore simbolico e civile, che potrebbe rendere il Perrino il primo ospedale del Sud Italia a strutturarsi come spazio permanente di dialogo tra salute e cultura.

Con questa mostra Brindisi si candida a diventare un laboratorio nazionale di un nuovo rapporto tra sanità e cultura, riaffermando il ruolo degli ospedali non solo come luoghi di cura ma anche come presìdi di umanità, memoria e futuro. Ogni giorno gli spazi del Perrino sono attraversati da oltre tremila persone tra operatori sanitari, pazienti e familiari dei ricoverati nei più di cinquecento posti letto: trasformare questi ambienti in luoghi di riflessione e confronto significa contribuire concretamente al benessere della comunità.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale L’Isola che non c’è in collaborazione con Puglia Mice Experience, che ha curato l’allestimento insieme all’ufficio tecnico della Asl Brindisi.

